Ещё один сибирский регион отменил празднование своего юбилея из-за мобилизации

Вслед за главой Омской области Александром Бурковым губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил о переносе праздничных мероприятий, приуроченных к юбилею региона. Причинами решения он назвал трагический инцидент в Ижевске, где 26 сентября произошёл расстрел в общеобразовательной школе, а также частичную мобилизацию населения.

Празднование 85-летия Алтайского края должно было состояться 30 октября.

«В связи с трагическими событиями в Ижевске, а также с учётом необходимости проведения большой и скрупулезной работы на всех уровнях по частичной мобилизации, мною принято решение о переносе торжественного празднования 85-летия Алтайского края», — говорится в сообщении Виктора Томенко в Telegram от 27 сентября.

Губернатор отметил, что на подготовку праздника было потрачено много усилий. По словам Виктора Томенко, в краевой центр пригласили гостей из разных городов, в том числе из других регионов.

«Однако не брать во внимание эти серьёзнейшие обстоятельства нашей жизни было бы совершенно неверно», — подчеркнул Виктор Томенко, выразив уверенность в том, что жители отнесутся к решению об отмене праздника с пониманием.

Отпраздновать юбилей региона губернатор предложил в другое время — «как только позволит ситуация».

Напомним, что аналогичные празднования также пока отменила Омская область, где торжественные мероприятия должны были состояться 1 октября. Кроме того, в Новосибирской области отказались от запуска фейерверка к 85-летию региона в конце сентября.