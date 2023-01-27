Участникам СВО из Новосибирской области и их семьям окажут новые меры поддержки

Алёна Золотова
 
Участникам СВО из Новосибирской области и их семьям окажут новые меры поддержки
Фото Михаила Перикова

В правительстве Новосибирской области ведется разработка новых мер социальной поддержки участников спецоперации и их семей. Также назван госпиталь, который станет базовым для реабилитации военнослужащих.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева на внеочередном заседании комитета Заксобрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения рассказала о разработке новых мер поддержки военнослужащих и их семей. По словам Бахаревой, в ближайшее время новые меры будут представлены на утверждение в Заксобрание.

На данный момент в регионе пять основных категорий участников СВО: кадровые военные, контрактники, добровольцы, участники «именных» региональных подразделений и мобилизованные после 21 сентября.

«Дети всех этих военнослужащих при желании родителей получат приоритетное, внеочередное и льготное право на отдых в оздоровительных лагерях региона», — рассказала министр. Ее слова приводят «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Елена Бахарева добавила, что с 1 марта в стационарах региона, включая Новосибирский госпиталь ветеранов войн №2, будет запущена программа реабилитации, прежде всего психологической, для родителей и жён бойцов, погибших в ходе СВО. На данный момент выделено средств на 100 человек, однако эта сумма может быть увеличена при условии востребованности услуги.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, что госпиталь №2 станет и базовым стационаром для физической и психологической реабилитации военнослужащих, возвращающихся из зоны СВО. 

Напомним, что ранее 24 января губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что последние подразделения, сформированные и прошедшие боевое слаживание на территории Новосибирской области, убыли в зону СВО.

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