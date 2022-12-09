Подводя итоги: Николай Мамулат о новых вызовах для бизнеса и власти

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Кредиторы обанкротившегося завода владельца «Вкусно — и точка» получили всего 1% от долга
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Мост между Кузбассом и Новосибирской областью подлежит реконструкции
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Очередное дело о хищении бюджетных средств заведено на руководство красноярского спортивного центра
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К концу года пассажиропоток аэропорта Толмачево увеличится до 7,6 млн человек
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В Новосибирске ищут оформителей новогодних арок на площади Ленина
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МВД Республики Алтай возглавил силовик из Красноярского края
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Арестовано имущество обвиняемого в двух преступлениях бывшего вице-губернатора Томской области
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Социально-экономическое положение Новосибирской области продолжает ухудшаться
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Общественная палата Новосибирской области наградила лучших благотворителей и волонтёров региона
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Два медика и соцработник обкрадывали пациентов психиатрической больницы в Новосибирске
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Апелляционный суд оставил без изменений приговор экс-председателю Новосибирского облсуда
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Концерт в новосибирской «Подземке» отменили «по техническим причинам» после возмущения общественников
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Мэр назвал ответственных за работу снегоплавильной станции в жилом микрорайоне Новосибирска
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«Деньги вывозили чемоданами»: депутаты новосибирского Заксобрания намерены вернуть в регион средства, украденные бывшим руководством «СИБЭКО»
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Новосибирские бренды одежды могут появиться в крупных городских торговых центрах
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В Иркутской области пройдет пикет против введения дифтарифов
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Открытие станции метро «Спортивная» в Новосибирске могут перенести на следующий год
Управляющий партнер группы «Финансы»
Основатель новосибирского агентства недвижимости LOKS
В 2015 – 2022 генеральный директор ООО «Телевизионная станция «Мир»
Собственник и руководитель компании «Фермер-центр франчайзинг», автор ТГ-канала "Ритейл будущего"
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