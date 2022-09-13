Новосибирскую праздничную программу «Новогодняя столица России» представили в Москве

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть презентовал программу «Новосибирск – новогодняя столица России – 2023» на 28-м Международном форуме-выставке «ОТДЫХ Leisure-2022» в Москве. В мероприятии традиционно участвуют города, получившие «праздничный» статус.

Праздничную программу вместе с мэром 13 сентября представили представители минэкономразвития региона и туристско-информационных центров области. Стенд города будет работать в московском Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» с 13 по 15 сентября, рассказали в мэрии Новосибирска.

«В России и за рубежом Новосибирск известен как научный центр с насыщенной, по-столичному яркой культурной жизнью. А сейчас город мечтает показать гостям своё обновление: одна из центральных идей праздника – открытие нового современного ледового дворца спорта с огромным ландшафтным парком и новой станцией метро», — сказал Анатолий Локоть, представляя новосибирскую праздничную программу.

Мероприятия в рамках программы «Новосибирск – новогодняя столица России», разработанной департаментом культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города, стартуют 25 декабря. Сейчас проходит подготовка к празднику.

Согласно замыслу, во всех районах города создадут восемь локаций, каждая из которых будет посвящена определённому федеральному округу России. На них представят колорит и особенности регионов – ремёсла, кухню, моду, промышленность, культуру, традиции и так далее. Главную площадку проекта развернут в центре Новосибирска – на улице Ленина, площади Ленина и в Театральном сквере.

Кроме того, в рамках события запланированы работа парка ледяных горок и городка снежных построек в стиле разных народов севера, а также экскурсии в научные институты Академгородка для гостей города.

«В планах – проведение самых различных ярких мероприятий, например, фестиваля колокольного звона. Намерены использовать особенности нашего региона – продемонстрируем, как мы умеем обращаться со снегом. Парад Дедов Морозов, фестиваль Снежных Баб – программа предстоит яркая и насыщенная», – отметил мэр.

В Международном форуме-выставке по туризму «ОТДЫХ Leisure» принимают участие города, получившие статус «новогодней столицы России». Они представляют специалистам туристической отрасли программу своих мероприятий совместно с туроператорами, презентуют средства размещения, музеи и другие объекты туристического показа. Форум проходит ежегодно перед осенне-зимним туристическим сезоном, он объединяет более 10 000 профессионалов и считается одной из главных бизнес-площадок отрасли.

Напомним, что Новосибирску присвоили статус «новогодней столицы России» в начале года.