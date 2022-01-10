Новосибирск официально получил титул новогодней столицы России

Нижний Новгород передал Новосибирску титул «новогодней столицы России-2023». Торжественная церемония прошла на Нижегородской ярмарке 9 января.

В рамках церемонии мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев передал символ Нового года – филигранную снежинку — вице-мэру Новосибирска Анне Терешковой, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

«Сегодня мы забираем символичную снежинку у нашего прекрасного друга — города Нижнего Новгорода. Для нас это очень высокая планка. Нижний старше Новосибирска почти на семь столетий — нашему городу через год исполнится всего 130 лет, он еще молод. Лично я увезу из Нижнего ощущения тепла, доброты и воспоминания о той сказочной атмосфере, которую организаторы создали и подарили жителям и всем гостям города», — сказала Анна Терешкова во время церемонии.

Вице-мэр Новосибирска отметила, что подобные мероприятия являются знаковыми для развития туризма, и пригласила нижегородцев в Новосибирск в следующем году.

Праздничные мероприятия в рамках программы «Новогодней столицы России-2022» начались в Нижнем Новгороде 11 декабря. 9 января они завершились ледовым шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» от режиссёра Татьяны Навки, которое прошло на фоне декораций Главного ярмарочного дома. Главную роль в постановке исполнила фигуристка Алина Загитова.

Проект «Новогодняя столица России» реализует министерство культуры РФ с 2012 года. Его основная цель – развитие событийного туризма и увеличение туристического потока в разные регионы страны. При выборе города-обладателя титула экспертное жюри оценивает такие факторы, как хорошо развития культурная среда, опыт организации масштабных мероприятий и наличие площадок для их проведения.

Ранее титул «новогодней столицы России» получали Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань и Калуга.

Напомним, предложение присвоить Новосибирску звание новогодней столицы России в 2022-2023 годах министерство культуры РФ поддержало в январе 2021 года. Губернатор региона Андрей Травников поручил разработать план праздничных мероприятий областному министерству культуры и мэрии города.

По словам главы региона, присвоение нового статуса поможет привлечь к Новосибирской области внимание на федеральном уровне в преддверии Международного молодёжного чемпионата мира по хоккею-2023.