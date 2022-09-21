Улицу Забалуева в Новосибирске заасфальтируют ещё на полкилометра

В Новосибирске завершается асфальтирование дороги по улице Забалуева. Как сообщили в мэрии, в дальнейшем объект планируется продлить до одной их железнодорожных платформ в рамках проекта «Городская электричка».

Работы идут на участке улицы Забалуева от 4-го Порт-Артурского переулка до 12-го Порт-Артурского переулка протяжённостью 560 м, где раньше была грунтовая дорога, рассказали в пресс-службе муниципалитета. Кроме того, обновляют асфальтовое покрытие на участке улицы длиной 213 м от Колхидской до Холмистой.

Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который побывал на объекте 21 сентября, на эти цели были выделены дополнительные областные средства по специальному решению главы региона.

«Это важный объект, дорога ведёт к бурно развивающемуся микрорайону. Кроме того, улица Забалуева, как и улица Титова, является частью большого и важного проекта города Новосибирска «Городская электричка», мы планируем продлить ее до одной из железнодорожных платформ», — рассказал Анатолий Локоть.

Мэр пояснил, что на участках, где идут работы, твёрдого покрытия раньше не было. После их асфальтирования в районе дороги уменьшится количество грязи и пыли.

По словам директора МКУ «Управление дорожного строительства» Виктора Хихлова, перед укладкой асфальта на участке длиной 560 м было обустроено 20-сантиметровое дорожное основание из щебёночно-песчаной смеси. Сейчас укладывается выравнивающий слой из асфальтобетона средней толщиной 7 см. После этого дорожники укрепят обочины и поднимут колодцы.

На втором участке в 213 м выполнено фрезерование старого покрытия, идёт укладка выравнивающего слоя из асфальтобетона.

Работы на обоих участках в соответствии с муниципальным контрактом планируется завершить до 30 сентября. При этом там, где предусмотрена отсыпка щебёночно-песчаной смесью, они могут продлиться до конца октября.

Всего в текущем году в Новосибирске планируется отремонтировать 63 дорожных объектов. На 31 из них работы уже завершены, на 11 они ещё не начинались.

Напомним, в августе Новосибирску выделили дополнительные 150 млн рублей из областного бюджета на ремонт дорог.