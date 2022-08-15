Новосибирск получит дополнительные 150 млн рублей на ремонт дорог. Средства на дорожные работы поступят из областного бюджета.

На оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Травников подтвердил решение о выделении дополнительных средств Новосибирску. Оно было принято после рассмотрения министерством финансов и налоговой политики, а также министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области соответствующей просьбы со стороны мэрии.

«Как докладывают оба министра, в связи с подтвержденной фактической экономией от действующих контрактов есть возможность дополнительно выделить городу 150 миллионов рублей», – сказал Андрей Травников.

В то же время Андрей Травников заострил внимание на необходимости своевременного освоения средств и окончания работ до наступления холодов. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил такую возможность.

По данным пресс-службы облправительства, муниципалитету и руководителям министерств было поручено начать работу уже на этой неделе. В частности, специалисты должны подтвердить доведение средств городу и согласовать пообъектовый перечень работ.

Заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко доложил губернатору, что допсредства Новосибирску будут доведены в течение текущей недели. По словам специалиста, соответствующие поручения даны коллегам по министерству финансов.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, какие улицы запланировано отремонтировать в текущем году в Новосибирске. Работы проведут на 28 дорожных объектах города, в том числе на Гусинобродском шоссе, проспекте Карла Маркса и ул. Ипподромской. В начале августа городские власти объявили аукцион на ремонт ул. Федора Горячева и ул. Гранатовой на левом берегу Новосибирска.