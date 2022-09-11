Стали известны условия окончания сезона проката самокатов в Новосибирске

Кикшеринговая компания Whoosh назвала условия окончания сезона проката электросамокатов в Новосибирске. По данным специалистов, «зимние каникулы» техники начнутся после того, как погода станет «стабильно непригодной для поездок».

Как сообщили «Континенту Сибирь» в кикшеринговой компании Whoosh, сезон электросамокатов закончится, как только в Новосибирске погода станет стабильно непригодной для поездок — минусовая температура воздуха, снег, гололедица на улицах города.

«Тогда мы уберем самокаты на время «зимних каникул». Если же погода временно испортится — пойдет сильный дождь или мокрый снег — у кикшеринга Whoosh есть возможность сделать самокаты временно недоступными для аренды. Они останутся на улицах, но поехать на них не получится», — уточнили в компании. Отметим, в прошлом году в организации сообщали, что самокаты будут недоступны для аренды в Новосибирске из-за погодных условий в период с ноября по март.

Как рассказали «Континенту Сибирь» в компании Whoosh, после окончания сезона технику переместят в сервисные центры, где самокаты пройдут комплексное техобслуживание, при необходимости — ремонт, обновление деталей и другое. Позже они будут размещены в специальные хранилища с контролируемой температурой и влажностью.

Отдельно в организации уточнили по поводу действия разрешений на парковочные места для электросамокатов в городе. Напомним, ранее мэрия Новосибирска потребовала через суд запретить кикшеринговым компаниям размещать на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, парковочные места электросамокатов без соответствующих разрешений.

«Разрешения выдаются на один сезон, поэтому на следующий сезон необходимо оформлять их повторно», — уточнили «Континенту Сибирь» в компании Whoosh.

Добавим, весной в Новосибирске прошли рейдовые мероприятия по изъятию электросамокатов за несанкционированную парковку. Одно из таких мероприятий закончилось потасовкой между чиновниками и представителями одной из кикшеринговых компаний.