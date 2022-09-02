Суд признал незаконными штрафы кикшеринговой компании за размещение парковок в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области признал незаконными четыре постановления новосибирских властей о привлечении к административной ответственности ООО «ВУШ» (кикшеринговая компания Whoosh) за размещение нестационарных объектов без разрешения.

Решения Арбитражного суда Новосибирской области размещены на сайте «Электронное правосудие» 30 августа. Согласно документам, суд удовлетворил требования кикшеринговой компании Whoosh к мэрии Новосибирска о признании незаконными постановления о привлечении организации к административной ответственности.

Отмечается, что постановления были вынесены 8 июня текущего года за совершение правонарушения по ч.1 ст. 5.2 Закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области».

Речь идет о нарушении порядка размещения нестационарных объектов без соответствующего разрешения. Совершение таких действий влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от 50 тыс. до 70 тыс. рублей.

«Признать незаконным и отменить постановление <…> Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба», — указано в документах.

Отметим, арбитражный суд Новосибирской области рассматривает аналогичное заявление компании «Юрентбайк.ру» (кикшеринговая компания Urent) к мэрии Новосибирска. Кроме того, в производстве суда находятся иски администрации города к ООО «ВУШ» и ООО «Юрентбайк.ру». В них новосибирские власти потребовали запретить компаниям размещать на муниципальных земельных участках, а также на участках, госсобственность на которые не разграничена, парковочные места электросамокатов без соответствующих разрешений на использование земель.