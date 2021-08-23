Когда исчезнет кикшеринг в Новосибирске

Почти на полгода электросамокаты станут недоступными для новосибирцев. «Континент Сибирь» узнал, когда транспорт исчезнет с городских улиц.

В пресс-службе кикшеринговой компании Whoosh сообщили «Континенту Сибирь», что в период с ноября по март самокаты будут недоступны для аренды в Новосибирске из-за погодных условий — на пять месяцев электросамокаты переведут в специальный режим хранения до начала следующего сезона. Отметим, на время перерыва транспорт останется в Новосибирской области.

По словам PR-менеджера Whoosh Юлии Камойлик, в Новосибирске и Академгородке парк компании насчитывает более 1,5 тыс. единиц техники. Электросамокаты равномерно распределены по городу и находятся на нескольких сотнях виртуальных парковок — это точки на карте в приложении, где можно оставлять транспорт.

«Наши самокаты нельзя бросить где попало, но количество точек парковок дает возможность пользоваться ими как транспортом — добраться туда, куда нужно, практически по любому адресу. Более 70% новосибирских пользователей используют наши самокаты в качестве транспорта. Вместо личных авто, автобусов, такси и каршеринга для перемещения на небольшие расстояния», — сообщила «Континенту Сибирь» Юлия Камойлик.

«Континент Сибирь» направил запрос в кикшеринговую компанию Urent с целью выяснить, когда сервис проката электросамокатов планирует приостановить свою деятельность в Новосибирске, однако организация не предоставила данные. Предположительно, электросамокаты компании будут недоступны для аренды в тот же период, что и транспорт Whoosh.

Напомним, в середине мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что ведет переговоры с владельцами кикшеринговых компаний в целях регламентирования передвижения электросамокатов. Соглашение было подписано между мэрией и двумя компаниями — Whoosh и Urent. Документ вводит ограничения по скорости для пользователей, а также по размещению парковок. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что после подписания договора с кикшеринговыми компаниями в Новосибирске заметно снизилось число ДТП с участием электросамокатов.