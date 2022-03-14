У власти должно быть меньше бюджетных средств, считает советник уполномоченного по правам предпринимателей при президенте РФ, исполнительный директор Института экономики роста имени Петра Столыпина АНТОН СВИРИДЕНКО. В интервью «Континенту Сибирь» эксперт рассуждает об эффективной подготовке к трудным временам, о вреде избыточного упования на волю и разум государственной машины, а также о необходимости развивать Сибирь.

Хэштег «меняем экономику России»

— Несмотря на происходящее сегодня в мире и стране, ваш институт продолжает подготовку к очередному Столыпинскому форуму в сентябре. В связи с сегодняшней ситуацией готовы ли ваши эксперты внести предложения по поддержке бизнеса и экономики России?

— Мы действуем в тесном контакте с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей. И у нас есть комплект предложений, которые аппарат уполномоченного уже направил в федеральное правительство. Некоторые из этих мер даже приняты. В целом, главная цель — это реализация в новых условиях стратегических наработок, которые наш институт готовил последние годы.

— На ваш взгляд, какой курс сейчас должна взять наша страна? Европейский путь не для нас? То есть, полная ориентация на Китай неизбежна?

— Вообще неверно сужать всё к копированию рецептов каких-то экономических блоков. В экономике нет чисто европейского пути, чисто китайского и чисто американского. Все ищут решения, которые смогут повысить эффективность экономики. Чем отличается европейский путь от китайского? И там, и там кредиты для бизнеса до 6%, у нас — 15%. Вот это отличие. У нас — свой путь, а брать лучшее можно отовсюду. Тем более мы свободны от догм. Я бы сказал, что нам стоит ещё посмотреть на Японию. Возможно часть того, что нам нужно, мы могли бы взять из их практики.

Позиция Института Столыпина: экономика должна строиться на высоких доходах граждан и внутреннем спросе. Учитывая, что экспортоориентированный путь сейчас, видимо, не для нас.

— Как вы оцениваете меры федерального правительства по поддержке бизнеса в новых условиях?

— С каждым днем все больше мер. Есть и хорошее. Но ждём главного: капитал по 6%, снижение налогов раза в полтора, абсолютный уход от административного давления (в последние дни как раз многое сделано). Без этих решений восстановление затянется

— Вы (имею в виду эксперты, Институт) несколько лет пытаетесь «зажечь» предпринимательское сообщество своими идеями, готовите стратегии, программы для поднятия российской экономики. У вашего центра есть представительство во властных структурах: председатель координационного совета Института экономики роста им. Столыпина Борис Титов является бизнес-омбудсменом при президенте РФ. Кроме того он возглавляет «Партию Роста», у которой есть депутат в Госдуме. Насколько, с вашей точки зрения, оправдана история хождения бизнеса во власть?

— Действительно, Институт имени Столыпина оказывает аналитическую поддержку аппарату уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей. Это можно назвать способом донести проблемы до власти, а также очень ценным источником информации о проблемах бизнеса и о том, что происходит в экономике России. Но наш центр использует и другие возможные каналы, чтобы пропагандировать и продвигать идеи, которые мы исповедуем. Председателем наблюдательного совета нашей структуры является бизнесмен Олег Дерипаска, мы работаем с широким кругом экспертов, учёных.

Олег Дерипаска – председатель наблюдательного совета Института экономики роста имени Столыпина. Основатель промышленной группы «Базовый элемент», под управлением которой находятся предприятия машиностроительного, горнодобывающего, металлургического, энергетического, финансового, строительного, авиационного, сельскохозяйственного и других секторов. До 2018 года руководил объединённой компанией «Русал», до 2017-го — En+ Group.

— Вы годами предлагаете власти свои исследования, аналитику, стратегии для стимулирования экономики. Но с этим в нашей стране дела обстоят всё же не особо хорошо.

— Парадоксально, но прорывные решения, которые в своё время предлагал наш институт (также и с другими аналитическими центрами), чаще принимаются на фоне кризисных ситуаций. Хотя куда логичнее было бы делать это в спокойной обстановке. Ведь только так можно обеспечить готовность и к по-настоящему трудным временам. Вот что было бы хорошо поменять. Нужно наладить размеренный, комфортный ритм системных изменений, направленных на сбалансированное, устойчивое развитие российской экономики. Выделить офис развития, мы называем это администрацией роста, которая полностью сосредоточится на процессах развития и не будет заниматься вопросами текущего управления.

В соцсетях, например, люди ставят фон с неким слоганом в поддержку или против события, которое вызывает общественный резонанс. И нам — представителям бизнеса, просто гражданам — надо выходить с такими хэштегами в голове: «поддерживаем экономику России», «меняем экономику России». Чтобы преодолеть системное отставание в экономике, нам надо сделать усилие. Просто плыть по течению уже не получится.

— Усилие должны делать граждане и предпринимательское сообщество? А возможно в нашей стране без участия власти улучшить положение бизнеса, населения?

— Даже в советское время власть не была так переконцентрирована с точки зрения влияния и ожиданий общества, как сегодня. Социальные институты тогда играли большую роль: партийные собрания, различные механизмы самоуправления — самоорганизация была куда выше, от власти люди ждали меньше, чем сейчас. Для Испании некоторое время назад был характерен институт клиентелизма. Явление заключается в том, что лишь власть способна решить проблемы представителей нижней части пирамиды, куда относится, в том числе, малое предпринимательство. Но донести свой вопрос можно только через промежуточное звено, через посредников. По сути, клиентелизм — легализованная форма коррупции. Общество, независимо от исторических формаций, социально-политического строя проходит естественные стадии развития. На определённом этапе коррупция выполняет какие-то функции, но постепенно происходит её самоискоренение. Единственный способ преодоления этого явления — самоочищение, самоизбавление, когда общество начинает считать те или иные действия, формы поведения неприемлемыми. И здесь всё зависит не только от власти, но и от общества. Нужно менять и свои привычки. и своё поведение.

Власть должна создавать условия, а двигать преобразования – сам народ, общество. Нужно обеспечить рост количества людей со средним достатком — среднего класса — инициативных, активных, ответственных за своё будущее.

При этом несмотря ни на что российское общество движется вперёд. Мы миновали стадию тотальной коллективизации, зависимости от государственного аппарата и общественного мнения. Но не понятно, как оказались в точке, когда с одной стороны ждём от власти плохого, а с другой стороны, надеемся, что и всё хорошее тоже может исходить только от власти.

— От политической воли?

— Не только от воли — от разума, решений, от того, как там карты лягут. Но мы выбрали путь предпринимательской экономики, директивное планирование уже невозможно. Власть не может сказать: давайте построим 20 заводов тут, 30 заводов здесь, а там — много жилья. Она может только пытаться создать условия для осуществления этого пожелания. На большее нет полномочий и возможностей. В экономике свободного типа класс потребителей быстрее передаёт свои потребности классу производителей, предпринимателей, за счёт чего сфера производства лучше понимает, что, когда и как надо делать. В перерегулированной экономике между производством и потребителем стоит государственный менеджер. Мало того, что он перегружен, но может неправильно передавать сигналы. В этом во многом заключалась проблема централизованной экономики.

Что же мы сейчас ждём? Когда власть что-то распределит или сделает за нас? Это путь в никуда. Ручное управление может работать, но ограниченное время. Наш Институт пытается транслировать идею: нужно строить более самостоятельное, свободное, самоорганизованное общество — со своими инструментами для реализации предпринимательской инициативы. Чтобы оно само двигало себя вперёд. Мы это называем обществом среднего достатка: люди отвечают за себя, формируют целый политический класс, а проблемы решают через горизонтальные взаимодействия. Так что Институт Столыпина — это не про то, что нам нужен канал во власти, чтобы занести туда какие-то бумажки и себя разрекламировать. У нас другая задача.

— Поднять экономику России?

— Поднять экономику России можно и через пропаганду определённых ценностей и интересов общества. Неправильно всё сводить к тому, есть ли у нас канал донесения идей во власть. Тем не менее не будем отрицать, что президент видел нашу «Стратегию Роста» и дорожную карту несырьевого роста российской экономики. В основе наших предложений — мнение бизнеса, научной и гражданской общественности. И этим мы выделяемся среди других квазигосударственных институтов.

Власть взяла в реализацию элементы наших разработок, минимум 15 пунктов — из программы Института Столыпина. Это произошло не потому, что мы в нужную дверь постучали и сказали: мы от Титова, хорошо бы учесть наши предложения. Мы работаем, чтобы расширить инструментарий власти для преобразований.

Не стоит ждать, что кто-то придёт и спасёт Россию

— 15 принятых на вооружение ваших предложений — это большой процент в общей доле поданных вами наверх инициатив?

— Не стоит оценивать наш вклад такими категориями, мы годами вырабатываем предложения. Когда всё нормально, цена на нефть высока, система не готова что-то менять. Но, например, во время пандемии, когда потребовались экстренные рецепты сохранения экономики, власти достали из-под полы заготовки разных институтов. Ещё шесть лет назад мы говорили об увязке национальных приоритетных целей с государственными планами и программами. Сейчас Минфин как раз этим занимается. Семь лет назад мы писали о снижении страховых взносов. А кто-то до 2020 года ждал, что государство будет давать деньги просто так, семьям с детьми? Мы же давно говорили о прямых выплатах населению.

— Материнский капитал давно работает.

— Это программа поддержки демографии, а мы говорили о целевых стимулирующих выплатах, которые можно потратить только, допустим, на медицину, образование, на отечественные продукты питания и так далее. Потребность мы оцениваем в 10-15 % от ВВП.

Наша цель — доказать, что динамика возможна, что разумные решения можно принимать не только в кризисные моменты. Сколько лет мы говорили о снижении процентной ставки Центробанком? Её снизили на фоне пандемии, бизнес получил дешёвые кредиты, население — льготную ипотеку. Мы это предлагали, а когда это, наконец, заработало, власти спасли строительный сектор.

Сейчас, кстати, на фоне внешних ограничений быстро изыскиваются возможности для альтернативной системы расчётов, Институт Столыпина давно заявлял об этой необходимости.

— То есть, практический выхлоп вашей работы можно увидеть.

— Нельзя так упрощать, когда речь о структурных изменениях. Не стоит ждать, что кто-то придёт и спасёт Россию. Сначала идея закладывается, её принимает население, государственные служащие, политики. Начинаются дискуссии. Потом реализация. Всё движется медленно, постепенно. Системные трансформации происходят тяжело, есть лоббисты, которым они не нужны. Мы работаем: обсуждаем, пытаемся донести. Нет волшебной палочки, которая может всё поменять к лучшему.

— Вы говорите, что люди не должны во всём уповать на власть, что бизнесмены, активные граждане способны самостоятельно менять жизнь, поднимать экономику. Но свободомыслие и смелость иногда натыкаются на рвение людей в погонах. Тем самым инициатива тормозится.

— Это большая часть работы уполномоченного, Институт Столыпина исследует проблемы административного и уголовного давления. Но нельзя говорить, что исключительно избыточное административное давление тормозит развитие нашего общества.

Есть другие трудности, которые требуют системной работы. Необходимо ослаблять налоговое бремя. Минфин боится, что это приведёт к снижению поступлений в бюджет, но это их скорее повысит. А вот на пустом месте никаких поступлений точно не будет. Налоги начнут приходить, когда появится завод. Нет иного пути для стимулирования инвестиционной активности. Государство не может вкладывать, но должно создать условия для капитала. Как? Смягчение денежно-кредитной политики, более дешёвые кредиты. Заблуждение, что снижение ставки повышает инфляцию. Потребительский кредит — это всего около 10 % от общего потребления.

— Льготная ипотека разогнала инфляцию?

— Куда больше инфляция связана с ростом курса, дорогими кредитами для бизнеса, речь об импортируемой инфляции, монополизации. А ипотека стимулирует цены только в одном секторе. У власти есть страх, что дешёвые кредиты населению повышают инфляцию, дайте тогда дешёвые кредиты производству, откройте специальные каналы рефинансирования. Это почти не работает. Нужен капитал. Без него экономика не вырастет в год даже на 3,5%.

Так, что налоги — это первое, второе — капитал. А третье — уголовно-административное давление. К сожалению, есть недобросовестные представители силовых структур.

— А вы говорите: будьте активнее и инициативнее.

— Власть знает о проблеме, но не значит, что готова смириться. К тому же, в последние дни со стороны властей мы видим много заявлений по этому поводу. Нет такой установки и внутри силового блока: давайте пользоваться полномочиями, чтобы кошмарить. Это делает довольно узкая прослойка не очень добросовестных людей, самому верхнему звену это не нравится, но искоренить не могла.

Всё контролировать невозможно

— Если бы власть снизила налоговое бремя, предпринимателям возможно и не нужна была громоздкая система поддержки. Видите, что государство пытается замкнуть этот круг?

— Налоговая даже повышает собираемость, выявляет больше недоимок, научилась отслеживать недоплаченные копейки. При этом в регионы возвращается все меньше свободных средств. Деньги связаны с национальными проектами, поэтому у территорий остаётся всё меньше инструментов собственного развития. Государство концентрирует финансы в государстве. Хотя, конечно, направляет на очень важное: здравоохранение, образование, нацпроект демография, который, правда, из-за пандемии фактически не работает.

— Лидер «Справедливой России» Миронов предлагал раздавать гражданам по $1000 в год от продажи нефти.

— Здравая идея. В 2020-2021 году в России раздавали деньги семьям с детьми. В итоге получилась приличная сумма.

— То есть в популистских инициативах есть здравое зерно?

— Это не популистское предложение. К сожалению, наше общество отстало от современной экономики. Технологии совершенствуются. Нужно давать деньги, чтобы стимулировать спрос. Отношение к деньгам как к богатству сильно устарело. Это — инструмент стимулирования жизни, условный знак, который позволяет реализовать хозяйственные права: человек может купить телевизор, а может не купить. И отношение к предпринимателям, как к грабителям, по Марксу, тоже концептуально устарело. Напротив, капиталист заинтересован в высоком спросе на товары и услуги, так он больше заработает. Поэтому и стимулирующие выплаты — современный инструмент, тренд. А для того, чтобы эти инструменты поддерживать во многих странах реализует программы очень мягкой денежно-кредитной политики, количественного смягчения.

— К вопросу о том, что предприниматели – не грабители. У государства есть деньги, и немалые, учитывая, что налоги для казны хорошо собираются (доходы в бюджете 2022 года заложены на уровне 25 трлн рублей). В этой ситуации больше средств можно было бы направлять на проекты, которые помогут улучшить жизнь в регионах. Но посмотрим правде в глаза, не осядет ли в чьем-то кармане половина выделенного под прекрасный народный проект?

— Есть мнение о неэффективности, мягко говоря, менеджмента с точки зрения распределения бюджета. Недавно Высшая школа экономики выпустила достаточно смелое исследование: 70% поставщиков при госзакупках вынуждены иметь дело с откатами. Государство проблему понимает — гигантская коррупционная машина. Но всё контролировать невозможно, средний менеджмент вступает в сговоры. Россия не первая с этим столкнулась, то же было и в Америке, и в Европе.

— Ничего нельзя сделать?

— У государства должно быть меньше денег, которыми оно непосредственно управляет. Оно не всегда эффективно ими распоряжается. Государству деньги нужны на самые общественные сферы – оборона, социальная политика, наука, то есть то, что частный сектор финансировать не может. Складывать в кубышку надо только то, что нужно на эти государственные цели, иначе экономика остаётся недоинвестированной. Нужно передать излишки тем, кто умеет тратить. Стоит дать инструменты для развития бизнесу, самозанятым, кооперативным хозяйствам и собирать меньше налогов.

Сосредоточиться на Сибири

— У Института Столыпина есть пул проектов по развитию Сибири. Расскажите подробнее о предложениях, которые касаются регионов СФО.

— Сибирь мы никак не можем обойти вниманием. Она была главным проектом Столыпина.

— И интересы Олега Дерипаски, председателя наблюдательного Совета Института Столыпина, тоже сосредоточены в Сибири.

— В Сибири много неосвоенных месторождений, есть проблемы с глубокой обработкой сырья. Можно было бы сконцентрироваться как раз на таких проектах, а не отдавать сырье за рубеж. Необходимо укреплять азиатские границы. Нужно повышать доходы, совершенствовать транспортную инфраструктуру, строить больше обрабатывающих производств. Как это делать?

— Сергей Шойгу до обстрения геополитической ситуации говорил о новых «городах-миллионниках» в Сибири.

— Необходимо вплотную заниматься системным повышением уровня жизни, инфраструктурной обеспеченности сибирских городов. Есть программа для Дальнего Востока, теперь нужно сосредоточиться на Сибири. Обязательно проработать варианты кредитования, льготной ипотеки, в том числе, под малоэтажное строительство. Пусть города растут не ввысь, а вширь. Это хороший рынок — рабочие места, можно эффективно преобразовать огромное количество дерева, плюс программа газификации. Конечно, большая проблема — транспортная доступность.

Артерия в Китай могла бы стать осью развития Сибири. Транссибу больше ста лет, он уже не справляется с мировым грузопотоком. Необходимо стимулировать новые секторы экономики, поддерживать строительство. Потенциал огромный, назрел вопрос создания макропрограммы для Сибири. Там есть большие города, их необходимо развивать, нужно задуматься о возведении новых, современных, комфортных. Нужно идти дальше по пути, который проложил когда-то Столыпин.