Каких мер поддержки предпринимательское сообщество ожидает от властей в условиях санкций, последовавших после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины? Какие сложности испытывает производственный, банковский и транспортный сектора экономики? Прогнозируется ли дефицит товаров в магазинах? Об этом в интервью «Континенту Сибирь» рассказал член президиума правления общероссийской организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ», координатор региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» по Сибирскому федеральному округу СЕРГЕЙ СОКОЛОВ.

— Сергей Львович, в связи с ситуацией вокруг Украины, с какими экономическими сложностями, по вашим наблюдениям, уже сталкивается бизнес? Как отразятся на сибирских экспортёрах продукции за рубеж уже скачки биржевых котировок, курсов валют и проблемы у крупных банков, угодивших под санкции? Каких новых проблем, по информации «ОПОРЫ РОССИИ», опасаются представители сибирского бизнеса?

– События последних дней на Украине спровоцировали сложности в осуществлении транзакций или обменных операций для бизнеса, который кредитуется или осуществляет международные расчёты.

Кроме того, сегодня произошло существенное повышение размера ключевой ставки Центробанка России до 20%. А это значит, что вырастет стоимость кредитов. Причём во многих коммерческих банках клиентам прогнозируют ставку в 25% годовых. И бизнесу придётся работать с этим некоторое время. Так уже было в 2014 году, когда в течение примерно шести месяцев ключевая ставка была в районе 17% годовых.

Те компании, у которых есть иностранные партнёры, особенно если на территории России у них совместное финансирование и совместное производство, смотрят на это с напряжением. Но и с пониманием, потому что вопрос масштабный и для многих думающих предпринимателей объяснимый с точки зрения геополитики и исторических перспектив.

Что сказать об экспорте? Банки в периоды нестабильности очень неохотно хеджируют валютные риски, рассматривая этот инструмент как способ спекуляции. А для предпринимателя в такой обстановке именно хеджирование валютных рисков и выручки является очень хорошим плечом поддержки.

Отключение системных банков, таких как «ВТБ», «Открытие», «Промсвязьбанк» от корреспонденции счетов в американских долларах тоже стало большой сложностью, потому что даже те деньги, которые в них сегодня имеются на счетах предпринимателей, перевести в тот банк, который не находится под санкциями, чтобы рассчитаться валютой невозможно. Можно только сконверитровать валюту. Но некоторые банки ведут себя не очень клиентоориентировано и пытаются «отжать» 7-10 рублей с каждого доллара между биржевым курсом и курсом своей конвертации. А когда сумма – миллион долларов или больше, то это «больно» для экспортёра.

Думаю, бизнесменам хотелось бы, чтобы в этом моменте банки вели себя посдержаннее. Но у банков в этот период тоже определённая внутренняя паника. Они пытаются сейчас корреспонденцию хотя бы малого и среднего бизнеса провести через «Сбер», «Газпромбанк», потому что они не отключены полностью от долларовой системы транзакций. Отключение этих банков маловероятно, так как сразу возникают встречные убытки множества иностранных компаний. А они деньги свои считать умеют очень хорошо.

– У всех на слуху сейчас закрытие неба над Европой и симметричный ответ России. А ведь кроме воздушного трудности имеют и другие виды транспорта. Насколько долгосрочными могут быть проблемы с логистикой? И какие отрасли они в первую очередь затрагивают?

– Проблемы с логистикой будут до тех пор, пока перевозить товары по тем или иным направлениям не будет безопасно и пока наше государство не примет соответствующие решения. Сегодня мы наблюдаем проблемы с логистикой на маршрутах Чёрного и Азовского морей. Прецедент с двумя обстрелянными торговыми кораблями здесь многих научил осторожности. Международные страховые компании не страхуют грузы судов, которые передвигаются в зонах военных операций или манёвров. Пока ограничения заявлены до 2 марта включительно.

Железная дорога пока двигается нормально, имея только приоритетность по генеральным грузам. Автотранспортное сообщение может иметь проблемы при движении в направлении стран Евросоюза. Здесь прогнозируются, например, сложности с визами. Авиасообщение в направлении Европы и США, опять же, временно «умирает». Но в логистике всегда гораздо больше вариантов, чем с банками. Можно просто подождать. Можно воспользоваться для отправок товаров другими маршрутами. Мультимодальную перевозку настроить. Это решаемый вопрос, но удорожания каких-то поставок, безусловно, ожидать стоит.

– Стоит ли «производственникам» ждать нарушений в цепочках поставок? Перебоев с получением комплектующих? Роста издержек и, как следствие, себестоимости продукции?

– В производстве, думаю, особых конфликтов быть не должно. Иностранные партнёры многих наших компаний – те же капиталисты, и деньги для них – основная идеология. Они не захотят нести потерь. Пример немного не из иной сферы – те же банки. Их частично отключили от SWIFT, однако не затронули платежей за российские энергоносители. Думаю, и в производственном секторе стоит ожидать такой же избирательности. Поставки будут продолжаться. Пусть и через третьи страны, через фирмы-«фантомы».

Рост издержек, конечно, будет. Но сейчас мировые цены на всё в принципе очень высокие. На те же продукты питания – одиннадцатилетний пик цены. На металлы, дерево – высокие цены в связи с отложенным спросом.

– Понятно. А рядовым гражданам стоит ожидать дефицита каких-то товаров в текущей экономической ситуации?

– Не уверен, что он будет особо ощутимым. Товары первой необходимости Россия производит в достаточном объёме. Продовольствие вообще экспортирует во многие страны мира. Товары лёгкой промышленности нам поставляют, по большей части, страны нам дружественные – Китай, государства Юго-Восточной Азии. Будет подорожание электроники, но она и так не всем по карману.

– Одним из наиболее безопасных направлений для инвестирования в «эпоху перемен» эксперты часто называют недвижимость. Насколько вы разделяете эту точку зрения? По вашему опыту, куда предпринимателю сегодня целесообразно вкладывать деньги, чтобы не потерять их?

– Про недвижимость действительно часто говорят, как про актив, в который стоит вкладывать средства в период нестабильности. Но она растёт в цене не везде. В Москве и Санкт-Петербурге – да, растёт. В нестоличных “городах-миллионниках» растёт гораздо более скромными темпами. А в других местах стагнирует. Спорный актив. На мой взгляд, целесообразно вкладывать средства в товары и нескоропортящуюся продукцию, которые можно быстро и ликвидно вновь обратить в деньги. Я, например, много лет вкладываю средства в различные зерновые культуры.

С точки зрения инвестирования нужно вкладываться в снижение издержек. По большому счёту в экономике люди конкурируют не продукцией, а своей эффективностью. Своим умением управлять издержками. Именно это сейчас в руках каждого предпринимателя. Где-то ужаться в площадях, где-то в зарплате.

— Ожидает ли бизнес санкций «технологического» плана? Отключения зарубежных доменных зон? Европейской платёжной системы «Mastercard» или американской «Visa»? Готовы ли отечественные коммерсанты переходить в доменные зоны «.рф» и «.рус»? Переводить расчеты в систему «МИР»?

– Не уверен, что технологическая блокада достигнет таких масштабов, что нам нужно будет массово переводить сайты в национальные доменные зоны, хотя для разработки суверенного интернета в нашей стране уже многое сделано и продолжает делаться. Дело в том, что интернет – это в первую очередь заработки. Та же реклама, приносящая огромные деньги. Их никто на Западе не захочет терять.

– Какой помощи предприниматели ожидают от государства в изменяющихся условиях? Финансовой? Технологической? Информационно-консультативной? Насколько федеральные власти и региональные готовы к диалогу с бизнесом в текущей ситуации?

– В качестве первой меры поддержки, думаю, бизнес ждёт снятия тех коронавирусных ограничений, которые действуют в каждом из регионов России. На сегодня смягчение режимов ограничений было бы, так сказать, «бесплатной для бюджета» помощью предпринимателям. Я знаю, что мэр Москвы уже к этому подошёл и ряд территорий европейской части страны.

Что касается перспектив какой-то государственной помощи при повышении ключевой ставки Центробанка – вряд ли здесь бизнесу можно ожидать неких субсидий. Разве только для агропромышленного сектора. Хотя такая мера и могла бы стать серьёзнейшим подспорьем для отечественных предпринимателей, особенно производственного сектора, у кого циклы оборота длительные.

– Сергей Львович, а что вы скажете об инфляции и снижении доходов населения? Тема и до нового витка событий на Украине была весьма болезненной. Какие меры могут быть предприняты для поддержки спроса?

– Вслед за ростом цен, конечно, ускорятся и темпы инфляции. Эксперты прогнозируют, что по итогам года она составит 8% и более. Этого ожидают и многие коммерсанты, которые сейчас стремятся «подержать деньги в товаре».

Снижение покупательной способности – это динамика не только 2022 года, но и последних пяти-шести лет. Это видно всем и хорошо прослеживается по средним чекам товарной розницы и продажи услуг.

Самая эффективная мера поддержки бизнеса именно в этом ключе – стимулирование спроса. Банальная раздача денег населению. Ведь власти не всегда могут «попасть в точку», выбирая отрасль для оказания поддержки. Определить, какая пострадала более, какая менее. А если людям дать возможность купить – они точно купят то, что им в этот момент необходимо. Кто продукты, кто одежду, а кто услуги или медицинскую помощь. Таким образом, бизнес сможет заработать.

– В заключение беседы хоту спросить, как повлияют возможные политические и экономические пертурбации на деятельность «ОПОРЫ РОССИИ» в текущем году? Изменятся ли приоритеты работы организации?

– «ОПОРА РОССИИ» работает уже двадцать лет. За это время мы пережили не один экономический кризис. Думаю, что в работе нашей организации малого и среднего бизнеса в худшую сторону ничего не поменяется. Напротив, мы консолидируемся и усилимся. Будем обмениваться мнениями, советами, опытом. Будем отстаивать интересы предпринимателей перед властями. В условиях пандемийных ограничений «ОПОРА РОССИИ» существенно приросла новыми участниками. И, как мне кажется, прирастёт сейчас.