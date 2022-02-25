Председатель Новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» ИГОРЬ САЛОВ в интервью «Континенту Сибирь» высказал мнение, что спецоперация России по принуждению Украины к миру может обернуться не только отрицательными, но и положительными последствиями для экономики. Насколько новосибирские предприниматели готовы работать в изменяющихся условиях, и какой поддержки они ждут от органов государственной власти – в интервью Игоря Салова.

– Игорь Дмитриевич, экономическая ситуация меняется в непрерывном режиме. В новосибирских банках цена продажи доллара США 24 февраля превысила отметку в 110 рублей. К каким последствиям это привело для предпринимателей?

– Прежде всего, я бы разделил финансовый и реальный сектора экономики. Скачки обменных курсов и паника на биржевых рынках – это уже реальность. Все предприниматели, независимо от вида бизнеса, в связи с этим испытывают сильную тревогу. Особенно предприниматели-экспортёры, деятельность которых сильно зависит от курса валют. Но вот производства товаров и услуг мировая политическая ситуация пока особо не коснулась. О разрыве логистических цепочек, задержках поставок, на текущий момент речи не идёт. Тревожные ожидания есть. Но паники у новосибирских предпринимателей нет.

– Каких экономических санкций, по вашим наблюдениям, ожидает новосибирский бизнес, и какие последствия от них прогнозирует? Ожидаете ли вы отключения платёжных систем, таких как Mastercard или Visa? Сайтов российских компаний, размещённых на заграничных серверах или целых доменных зон? Как государство может помочь предпринимателям в этой ситуации?

– Самое негативное развитие событий я вижу не в каких-то рестрикциях со стороны Европы и США, а в росте цен, снижении покупательной способности нашего населения и падении доходов граждан. От этого могут пострадать все бизнесы. И в сфере производства, и в сфере услуг, и в сфере общественного питания, и на транспорте. Какой помощью от государства можно купировать этот момент? Наверное, компенсацией выпадающих доходов.

Если же говорить о технологических моментах – отключении платёжных систем или иностранных доменных зон, не нужно забывать о том, что в России есть своя платёжная система «МИР». Есть иностранные платёжные системы – корейская, японская, китайская, хотя они для нашего бизнеса больше экзотика. Всерьёз стоит рассматривать именно «МИР». Да, он имеет какие-то нарекания от пользователей к функционалу, но я думаю, что массовый переход страны на эту платежную систему как раз поспособствует быстрому ее «доведению до ума». С доменными зонами то же самое – у нас есть работающие альтернативы: «.рф», «.рус».

Убеждён, что рано или поздно переходить на отечественные домены и платёжные системы всё равно бы пришлось. Почему бы не сделать этого сейчас? Процесс дальнейшей суверенизации экономики и технологий будет достаточно болезненным, но он необходим. Делать это необходимо в любом случае. «Вдолгую» это сделает нашу экономику ещё более устойчивой к любым внешним воздействиям.

Другое дело, что малые и средние предприниматели, порой, затрудняются сделать и просто хороший сайт для своего бизнеса. Не говоря уже о переносе его в другую доменную зону, о маршрутизации. Вот здесь, на мой взгляд, новосибирскому бизнесу может потребоваться помощь минцифры и других министерств и ведомств федерального и регионального уровня. Так же как и в случае с переходом на платёжную систему «МИР». Но мы уверены, что перед принятием всех решений по Донбассу и Луганщине правительство Российской Федерации рассматривало все возможные варианты развития событий и бизнесу окажут поддержку. В том числе и в технологическом плане.

– А что вы думаете насчёт нашумевших угроз отключить российские банки от системы SWIFT?

– Угрозы отключить России систему межбанковских транзакций, SWIFT также не являются фатальными. С 2014 года уже существует и давно опробована альтернативная отечественная Система передачи финансовых сообщений» (СПФС), которая показывает очень хорошие результаты в нескольких банках-операторах. И в случае нужды в неё можно перевести все транзакции. Сейчас я вижу другую гораздо более значимую угрозу бизнесу. Которую видят и власти.

– Какую?

– Серьёзные опасения у бизнес-сообщества вызывает возможное увеличение ключевой ставки Центробанка. Это значит, что деньги и кредиты подорожают. И первой, кто попадёт под удар, станет строительная отрасль. А вот это грозит большой бедой, потому что строительство – драйвер стабильной работы и роста для десятков других отраслей экономики. Но «ОПОРА РОССИИ» имеет информацию, что в пакете государственной поддержки, уже разрабатываемой по этому случаю, есть меры, способные нивелировать негатив от роста ключевой ставки. Я думаю, что это будет выборочное государственное субсидирование коммерческой наценки на ключевую ставку для наиболее важных отраслей экономики.

– То есть вы надеетесь на лучшее?

– Да, и всех призываю к этому. В качестве заключения приведу один сверхсовременный мем, возникший как раз в ходе признания Россией ДНР и ЛНР: «Россия получила от Евросоюза очередной пакет санкций и положила его в пакет с пакетами». Готовиться к возможным трудностям нам нужно, а паниковать – нет.