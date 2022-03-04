Сколько будет «1998 год умножить на три»: Александр Зырянов прокомментировал прогнозы Олега Дерипаски

В Красноярске продолжает свою работу экономический форум. 3 марта основатель холдинга «РУСАЛ» Олег Дерипаска в ходе своего выступления дал прогноз дальнейшего развития экономической ситуации в России из-за санкций. По его словам, страна еще ни разу не сталкивалась с такими вызовами и в ближайшие три года вряд ли выберется из сложившегося кризиса. Генеральный директор Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области Александр Зырянов дал свою оценку ситуации и поделился с «Континентом Сибирь» своими впечалениями от КЭФ.

«Если выразить общее настроение форума в одной фразе, я бы охарактеризовал его так: «Жизнь продолжается». Что случилось, то случилось, менять это уже поздно, надо жить дальше, – отметил генеральный директор АИР Новосибирской области Александр Зырянов. – Первое, что бросилось в мне глаза – все стали говорить более прямо и откровенно. Перестали стесняться. Вообще я услышал очень много здравых мыслей. И про импортозамещение, и про внутреннюю политику, и про внешнюю».

«Я понимаю это лучше других. Когда люди вам говорят: опустят «железный занавес» или не опустят? «Железный занавес» уже опустили, – заявил в своем выступлении Олег Дерипаска. – Безусловно, мы будем жить, просто поменяются условия. Умножайте кризис 1998 года минимум на три». Он напомнил о том, что и раньше был уверен, что интересы России лежат, в первую очередь, в Азии: «Если страны Запада нас не принимают – значит, пора уже забыть и двигаться дальше. Проблема сейчас в том, что у нас нет нужной инфраструктуры, ее нужно создавать».

«Дерипаска, на мой взгляд, говорит правильные вещи, многие из которых давно пора поднять и сделать – продолжает Александр Зырянов. – Экономику нужно приземлять – чтобы не было такого, что в одной стране производство, в другой деньги. Плохо, конечно, что многие поняли это так поздно и в таких обстоятельствах».

Александр Зырянов согласился и с тем, что основной вектор внешней политики России пора развернуть на восток. «Здесь я еще раз с Олегом Дерипаской соглашусь насчет смены ориентира на Азию. Потому что Запад нас никогда не примет как равных. Мы для них всегда останемся конкурентами. А Азия на ближайшие десятилетия будет расти быстрее Европы».

Азиатский курс затронул в своем выступлении заместитель министра иностранных дел Александр Панкин, также принявший участие в форуме. «Потенциал Сибири позволит экономике России совершить азиатский разворот – заявил он. – Мы делаем ставку на углубление интеграции внутри пятерки Евразийского экономического союза, а также партнерство с другими нашими союзниками: странами СНГ, Китаем и более дальними соседям».

При этом, по его словам, полностью сворачивать отношения с Западом Россия не собирается. «Нужно будет заново открывать этот занавес», – добавил Олег Дерипаска.

Еще одним тезисом, который он огласил, стала необходимость снижения финансового прессинга на бизнес и граждан. При этом сейчас нельзя даже обрисовать четкую картину работы банковской системы в новых условиях. Она прояснится не раньше второй половины марта. Основатель РУСАЛа назвал Сибирь очень важным регионом для выхода на азиатский рынок, но если осваивать его не только с сырьем, но и с продукцией обрабатывающей промышленности, нужно строить инфраструктуру и, возможно, перенести в Сибирь часть управления.

«Знаете, сколько человек сейчас вращается вокруг одной Москвы? Миллионов пятьдесят. А сколько живет на всем Дальнем востоке, который занимает треть территории страны? Пять с половиной миллионов, – комментирует Александр Зырянов. – Если хотя бы часть функционала уйдет туда или в Сибирь, следом за ними пойдет и активность, и люди тоже. Иначе осваивать регион будем уже не мы».

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко в своем обращении к участникам форума отметила, что одним из ведущих приоритетов политики государства будет развитие Сибири.

«Сейчас ведется масштабная работа по подготовке новой стратегии. Мы не остановим этот проект. Ключевая задача – реализация имеющегося потенциала, а также создание условий для сохранения населения и привлечения новых специалистов – заявила она. – Нужно быстро переориентировать нашу промышленность на занятие новых ниш и новых рынков, создать четкий задел развития будущего. Я уверена, что Сибирь станет новым флагманом развития экономики России».

Между тем, «Норильский никель» уже анонсировал в 2023 году начало строительства в Красноярском крае обогатительной фабрики. Стоимость проекта оценивается в 90 млрд рублей.

«Сейчас, на мой взгляд, лучший момент для того, чтобы власть, бизнес и простые граждане почувствовали себя в одной лодке», – резюмировал Александр Зырянов.