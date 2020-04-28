Русский бизнесмен в Испании: страна стойко переносит карантин, но народ начинает роптать

Коронавирус в Испании распространился молниеносно, за считанные недели страна обогнала Италию по числу зараженных COVID-19 и стала главным очагом пандемии в Европе. 14 марта в Испании был объявлен режим строгой самоизоляции. О том, как страна живет в условиях карантина, об экономической ситуации и условиях выживания бизнеса «Континент Сибирь» поговорил с испанским бизнесменом русского происхождения ОЛЕГОМ ЧУБИНЫМ, у которого многие новосибирцы приобрели недвижимость на Пиренейском полуострове.

– Олег, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Как давно вы живете в Испании? Каким бизнесом занимаетесь?

– Я живу в Испании с 1992 года. И все 28 лет я продаю элитную недвижимость, в основном коммерческую – отели, супермаркеты, магазины, торговые центры, рестораны, заправки и так далее. Моя компания называется Best Altea Luxury Properties SL. Продаем недвижимость не только россиянам, белорусам или украинцам. 50% наших покупателей из стран Европы: англичане, французы, немцы, шведы, норвежцы и другие. Кстати, из российских городов, если не считать Москву, солидную часть клиентов поставляет Новосибирск.

– Вы бываете в Новосибирске? Может быть, кому-то хотите передать привет?

– Конечно, остались друзья. Передайте привет моему другу, к которому я часто приезжаю в Новосибирск, Эдуарду Тарану (основатель и президент РАТМ Холдинга — «КС»).

Я живу в городе Аликанте, это столица одной из трех провинций, которые входят в Валенсийское сообщество – Аликанте, Кастельон и Валенсия. Побережье провинции Аликанте на юге Валенсийского сообщества – Коста-Бланка – один из самых популярных туристических регионов Европы.

– У вас там есть русская диаспора?

– Да, на нашем побережье, а это примерно 300 км, живет огромная русская диаспора – около ста тысяч человек. Есть города, в которых россиян чрезвычайно много. Здесь выходят русские газеты, работают русские радиостанции, огромное количество русских магазинов, ресторанов и так далее. Есть русские строительные компании, а если говорить о риелторских фирмах, тут их вообще тысячи. В Испании недвижимостью в непрофессиональном плане только ленивый не занимается.

– Такой доходный бизнес?

– Надо учитывать, что экономика Испании держится на туризме и строительстве. У нас самый лучший климат в Европе, 320 солнечных дней в году, нет испепеляющей жары. Европейские пенсионеры покупают здесь дома, виллы и доживают свои дни в Испании.

Лукашенко, на мой взгляд, оказался самым умным президентом. Белоруссия оказалась намного умнее всех остальных стран

– В Новосибирске очень теплый апрель, на прошлой неделе температура поднималась до 27 градусов.

– Вот видите, у вас в Сибири теплее, чем у нас. Я недавно разговаривал со своим другом из Барнаула, он рассказал, что у них там 28 градусов. У нас 20-22 градуса в этом году солнце еще не жарит, как жарило в прошлые годы в апреле. Дождливая погода под стать настроению в Испании.

– Судя по всему ваш бизнес, как и туризм, больше всего страдает в условиях изоляции.

– Мы сидим в изоляции пять недель и, как понимаем, будем сидеть до 9 мая. Если не продлят. 9 мая обещают снять карантин. Это будет фактически 2 месяца, как мы не работаем.

– Насколько строгий у вас карантин? Например, Новосибирск по всем рейтингам можно считать самым недисциплинированным городом России.

– В Испании карантин довольно жесткий. Штрафы огромные от 100-150 до 600 евро, но чаще всего выписывают по максимуму – 600 евро. Поэтому народ сидит и особо не высовывается. Я, например, имея собаку и море рядом, гуляю с ней по берегу, но в том месте, где нет пляжей. По пляжу нельзя гулять даже с собакой.

И ловят здесь нарушителей всевозможными методами. Ездят полицейские машины с мигалками, но чаще полицейские ездят на машинах, замаскированных под гражданские, над улицами городов летают дроны, а над большими пляжами – вертолеты, особенно по субботам и воскресеньям. Смотрят, кто нарушает режим самоизоляции. И самое главное, все въезды и выезды в городах, не важно, больших или маленьких, перекрыты. Я не могу выехать из города Аликанте в любой другой город, меня просто туда не пустят. Я не могу выйти из дома дальше, чем в аптеку, ближайший супермаркет или выгулять собаку. Вот это три уважительные причины выйти из дома. Если хочешь погулять с собакой по городу, то, как подпольщик, которому нужно расклеить листовки под покровом ночи, чтобы враг не заметил, идешь, прячешься в каких-то подворотнях, чтобы не попасться полицейской машине, проезжающей мимо. С собакой можно гулять только рядом с домом. Соответственно, когда ты уходишь дальше, приходится прятаться.

– Никто ни с кем не встречается?

– Конечно, нет. Да и негде. Рестораны и клубы закрыты, к дому чужому не подойдешь, тебя сразу остановит полицейская машина. Улицы абсолютно пустые. По улицам не ходит никто. Если кто-то все же идет тут же останавливается полицейская машина, и спрашивают, куда и зачем. Самоизоляция строжайшая.

– Как люди к этому относятся?

– Испания переносит карантин стойко, но народ уже начинает активно роптать. У большинства квартиры метров по 20-30-50. Среднестатистическая испанская семья состоит из двух взрослых и двух детей. Четыре человека в трехкомнатной квартире 5 недель подряд – это не то, к чему привыкли испанцы. Единственное, что спасает, дети продолжаются учиться дистанционно, сидят в компьютерах. Например, моя дочь учится в английском колледже, занятия идут с перерывами с 9 утра до 16 часов дня. У них даже физкультура по интернету. А затем приходится ребенком заниматься. Когда один-три дня – это терпимо, а когда 5 недель – народ это раздражает. У кого нет вилл – плохо, у кого нет собак – еще ужаснее. Мой случай в этом плане легкий, у меня и вилла, и две собаки, и море рядом. Это спасает и, по большому счету, не вызывает особого раздражения, тем более, что всегда есть чем заняться. Но для испанцев, когда закрыты рестораны, кинотеатры, ночные клубы, спортзалы, магазины – это просто ужас. А если учесть, что еще и отели закрыты, и нет иностранного туризма, основной статьи доходов, это вообще трагедия на побережье.

– Пропуски не вводили? В России в Москве ввели электронные пропуски и планируют распространить эту практику на другие крупные города.

– Нет, пропусков нет. Те, кто работает, а это почта, строительные компании, аптеки, поликлиники, больницы и банки, получают бумагу от своей компании, что они там работают и имеют право ездить. Остальные сидят по домам.

– Так как же ваш бизнес? Остановился?

– Практически. Проводим онлайн-консультации и на этом все. Надо понимать, что стоимость коммерческой и жилой недвижимости в данной ситуации будет снижаться. Дна мы еще не достигли. Риелторам делать нечего, потому что умный человек, находясь в России или Европе, покупать ничего не будет, так как через месяц это будет на 10% дешевле, а через три месяца на 20%, а к сентябрю, если ситуация продлится, все станет дешевле на треть. Поэтому ближайшие 3-4-5 месяцев нормальным риелторам делать абсолютно нечего. Пока не дойдем до дна. Когда недвижимость подешевеет до безобразия, тогда начнут покупать. А сейчас мы сидим и отдыхаем. У кого есть деньги, те выживут. У кого денег нет, уйдут с рынка. Я сижу, книжки читаю.

– В Новосибирске обратная ситуация. Наши застройщики отмечают всплеск продаж. Люди стремятся вложить деньги в недвижимость, чтобы не потерять их.

– В нашей ситуации, когда все, что ты сегодня купил, завтра станет на 10% дешевле, покупать нет смысла. Но это не трагедия. В отельном бизнесе полный застой, вот где для Испании трагедия. В прошлом году Испанию посетило 86 миллионов туристов. Это 20%, а в наших местах 25% ВВП. Туристический бизнес, только вот в наших трех провинциях, которые входят в Валенсийское сообщество, не дополучит в этом году 10 миллиардов долларов. Это 25% местного бюджета. Потому что вся Европа закрыта, основные клиенты нашего побережья это англичане, которые не приедут. Полная труба.

– Государство какую-то поддержку оказывает?

— Государство единовременно выплатило всем, кто сидит и не работает, по 700 евро и все. Говорят, что еще из местного бюджета столько же выделят. Итого 1400 евро планируется выдать в данный момент всем сидящим без работы.

– Если строители, например, работают, им не выплатят?

– Конечно. Например, риелторам запрещено сейчас работать, соответственно, нам выплатили и еще ждем от Валенсийского сообщества.

– На ваш взгляд, почему в Испании такой всплеск заболеваемости COVID-19?

– На сегодня у нас в стране более 220 тысяч зараженных коронавирусом, высокая смертность, особенно среди врачей. Все инстанции здесь об этом говорят. Коронавирус пришел в Европу в январе, и Германия, например, с этого же месяца начала принимать меры. Они начали закупать маски, объяснять народу опасность заражения и так далее. В Испании же социалистическое правительство 8-го марта вывело на демонстрацию, посвященную международному женскому дню только в Мадриде 120 тысяч человек. Прошли многотысячные шествия. И после того, как они поучаствовали в демонстрациях под лозунгом «Женщины за равноправие», вся страна слегла в течение двух недель.

Я считаю, у нас у власти безответственное правительство. Еще неделю назад я зашел в аптеку ради интереса, узнать есть ли там маски, перчатки какие-нибудь антисептические гели. В аптеках не было абсолютно ничего. Проблема Испании – это социалистическое правительство, которое не было готово к угрозам. Меры, которые оно принимает, популистские. Вернее даже у них единственная мера – посадить людей на самоизоляцию. Что испанцам соответственно уже не нравится. Все говорят, что хотя бы с детьми-то можно гулять? Нет. Мы сидим на самоизоляции, а немцы гуляют, в Англии занимаются спортом (у меня там друзья, постоянно созваниваемся), там даже бегать можно, во всех странах понимают, что спорт – это нормально. В Белоруссии отдали все на усмотрение людей: хочешь сиди, хочешь не сиди. Если заболел, обязан сидеть. И страна нормально развивается. Лукашенко на мой взгляд, оказался самым умным президентом. Белоруссия оказалась намного умнее всех остальных стран.

– Сегодня озвучивают много версий происходящего от объективных до конспирологических. Например, считают то, что сейчас происходит в мире – это не более чем глобальная информационная психологическая операция, нацеленная на перераспределение рынков.

– Честно говоря, я тоже так считаю. Мое личное мнение, что вся эта история с коронавирусом раздута, и каждая страна ищет в этом какие-то свои выгоды. Испания надеется, что европейское сообщество поможет деньгами, поможет в восстановлении экономики. Испания со своим первым местом по заболеваемости – еще та история. В стране сегодня понять, кто из 220 тысяч заболел от коронавируса или с коронавирусом, невозможно, потому что испанское министерство здравоохранения запретило делать вскрытие трупов. У нас все, кто умирают, умирают от коронавируса. Испанская система здравоохранения оказалась абсолютно не готова к пандемии. Это пишут во всех местных газетах. Даже средств защиты для врачей нет, что уж говорить о простых людях.

У нас сейчас магазины не принимают наличные деньги, предлагают расплачиваться кредитками. Это может привести к тому, что через какое-то время отменят хождение бумажных денег и будут объяснять как сейчас, что вирусы на наличных деньгах живут 15-20 дней. Ну, бред же! Помните, когда взорвали башни-близнецы в Нью-Йорке, Америка сказала, что с этого момента все деньги и переводы в долларах будут проходить только через США в целях борьбы с терроризмом. Вот сегодня под маской борьбы с коронавирусом, скажут положить деньги на счета в банки. И будем пользоваться только картами. И вся наша вольная жизнь с наличными деньгами закончится. Всех чипируют и введут электронные деньги. И все будем жить с кредитными картами, чуть больше потратил – привет из налоговой инспекции: откуда деньги?

– Кто-то из ваших знакомых пострадал от коронавируса?

– Нет. Из моих знакомых ни один не заболел коронавирусом. Ни близкие, ни дальние. Мы все друг у друга спрашиваем, никто ни у кого не пострадал.

Интересный факт, у нас на Пиренейском полуострове находится 2 страны – Испания и Португалия. Разница в населении не большая. В Испании 220 тысяч заразившихся, в Португалии 22 тысячи. Объясните мне, как такое может быть? Что у них там другое или они где-то в другом месте находятся? Они от нас на расстоянии 100 километров. Вопросов много. А Греция? Тоже Средиземное море, греки не болеют в таких количествах. Говорят, что в Испании сильные семейные связи, что они, мол, там целуются и обнимаются. Все целуются. Только одни болеют, а другие нет. Думаю, нам про эту пандемию когда-нибудь расскажут, что не все так просто.

– Как вы думаете, когда Испания откроется для иностранного туризма?

– В этом году говорят, что вообще не будут для иностранцев открывать границы. В 2020 году у нас будет национальный туризм. Об этом говорят.

– А есть информация, когда возобновят работу остальные секторы экономики?

– Рестораны, бары хотят через какое-то время открыть, наверное, это будет в июне. Предполагается, что в заведениях будет меньше посадочных мест, столы расставят на расстояние 1,5-2 метра. Но иностранный туризм, по тем сообщениям, которые есть, не планируется в Испании.

Думаю, нам про эту пандемию когда-нибудь расскажут, что не все так просто

– Народ не бунтует? В отдельных регионах России уже устраивают митинги. Так, во Владикавказе прошел митинг против режима самоизоляции.

– Народ не бунтует. Он, может быть, и бунтовал бы, но запуган статистикой, что 220 тысяч заболевших и драконовскими штрафами. Народ сидит по домам и не высовывается. Возмущаться начнут, мне кажется, в мае-июне, если не сделают послабление, если не разрешат работать. Пока у народа какие-то деньги остались, через месяц деньги у всех закончатся, тогда все и начнется.

– И даже свободолюбивые каталонцы молчат?

– Барселона всегда была центром европейского туризма. Сегодня каталонцы сидят без копейки денег и смотрят в сторону федерального правительства. В Каталонии еще в январе отменили всемирный мобильный конгресс, который проходил каждый год. Это крупнейший конгресс, который проходит только в Испании. Каталония осталась без денег, без туристов и без будущего, им уже не до отделения. Сейчас, наоборот, все за центр, все хотят попасть в европейскую программу.

Испанцы недовольны работой правительства. Медицинского обеспечения на случаи пандемий нет, оборудования, установок ИВЛ не хватает, защитных костюмов не хватает. Был крупный скандал, закупили тесты, а они оказались негодные. Закупили у компании, которая не была омологирована, и, соответственно, ее тесты оказались негодными. На мой взгляд, это полная импотенция правительства в борьбе с коронавирусом по всем направлениям. В Германии Ангела Меркель выдала на зарплаты 50 миллиардов евро. У нас – ни денег, ни работы, ни перспектив на будущее. Единственное, что спасает Испанию – это хороший климат и общий пофигизм нации.

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