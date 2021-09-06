Шойгу назвал территории для строительства новых сибирских городов

Новые города можно построить между Братском и Красноярском, а также в окрестностях Красноярского края, считает министр обороты России Сергей Шойгу. Ранее он выступил с предложением создать в Сибири несколько крупных населённых пунктов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал в интервью РБК, что новые промышленные центры могут появиться в Сибири между Братском и Красноярском, а также в районе городов Канск и Лесосибирск Красноярского края.

«Между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста «Медь и электротехника», — сообщил он изданию.

По словам Шойгу, на этих территориях есть потенциал для добычи и глубокой переработки меди, а также различных редкоземельных металлов, которые могут использоваться в производстве отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, по мнению министра обороны, здесь можно создать кластер по производству высоких пределов по переработке алюминия, а также углехимическое производство востребованных пластиков из неликвидного сырья в районе Канска и крупный лесозаготовительный кластер в районе Лесосибирска.

Как отметил министр, новые города должны поспособствовать привлечению россиян из стран СНГ и дальнего зарубежья. Это даст импульс развитию Сибирского региона и страны в целом, а также уменьшит диспропорцию в развитии Западной и Восточной частей страны.

Чтобы привлечь жителей в новые города, Сергей Шойгу предложил рассмотреть введение льгот для переезжающих. Это, в частности, «подъёмные», льготные кредиты на жильё или земельные участки. Министр также не исключил возможности увеличения материнского капитала.

По словам министра, предполагается достижение эффекта агломераций — вслед за жителями в города придёт бизнес для оказания различных услуг, что, в свою очередь, создаст условия для нового притока людей.

Напомним, в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с инициативой строительства в Сибири новых городов на встрече с научной общественностью СО РАН в Новосибирске. Он предложил возвести три-пять городов с населением от 300 тыс. до миллиона человек, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами, а кроме того, перенести в Сибирский регион столицу.

Предложение по строительству новых сибирских городов поддержал президент России Владимир Путин. Он заявил о необходимости подготовить предложения по развитию Сибирского региона. Отдельно высказался об инициативе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, который отметил, что важно как развивать существующие населённый пункты, так и возводить новые.

В поддержку инициативы министра выступила также куратор Сибирского федерального округа Виктория Абрамченко. Новые города она предложила построить на территории Ангаро-Енисейского макрорегиона и в Южной Сибири.