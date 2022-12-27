Мэр сибирского города провёл планёрку в костюме Деда Мороза

Мэр Саянска Иркутской области Олег Боровский провёл итоговое рабочее совещание в городской администрации 27 декабря, облачившись в костюм Деда Мороза. Фото с планёрки опубликовано в официальном Telegram-канале градоначальника.

Как рассказал в Telegram глава города, совещание прошло «в предновогодней атмосфере на позитивной ноте».

На планёрке обсудили итоги уходящего года и планы на следующий. Мэр также напомнил, что сотрудникам городских служб не следует расслабляться в праздничные дни.

Олег Боровский возглавляет Саянск с 2014 года. Ранее он уже удивлял горожан необычным облачением – на День города в августе он предстал перед жителями в костюме царя Салтана.

Глава Саянска также привлекал к себе внимание заявлениями о том, что бросит курить на спор с бывшим губернатором Иркутской области Сергеем Ерощенко, а позже – что сбросит 30 кг на спор с мэром города Черемхово Вадимом Семёновым. Первое обещание он сдержал.

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания незадолго до Нового года заявил, что готов продемонстрировать, как чинить праздничную иллюминацию на улицах города.