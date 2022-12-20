«Готов провести урок по электротехнике»: мэр Анатолий Локоть возмутился неисправной иллюминацией в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания поручил устранить неисправности в работе новогодней уличной иллюминации. Он заявил, что готов «провести урок по электротехнике», если профильный департамент не справится с починкой гирлянд.

На аппаратном совещании 20 декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратил внимание чиновников на неработающие звенья гирлянд, развешанных на центральных улицах города в Новому году. Он поручил профильному департаменту устранить неисправности до праздника.

«Когда отдельные звенья гирлянд не горят, это неправильно. Поэтому до Нового года, до конца недели, решите вопрос, — обратился Анатолий Локоть к участникам совещания. — Если кто-то не может справиться, я готов лично провести урок по электротехнике. Я научу, как держать отвёртку, как работать тестером, как устранять неисправности. Город «умный», хвалимся этим, а гирлянды не горят».

Отметим, что Анатолий Локоть окончил Новосибирский государственный технический университет по специальности (ранее – Новосибирский электротехнический институт) по специальности «инженерная электрофизика».

Кроме того, в ходе аппаратного совещания мэр поручил перевести уборку снега в круглосуточный режим.

«Режим снегопада изменился. Предыдущий снегопад был обильным, но коротким – не более полутора суток. У нас была возможность построить работу с упором на ночное время, чтобы не мешать дневному трафику передвижения. Сейчас снег, по всем прогнозам, будет идти несколько суток. И я ставлю задачу перед департаментом перестроить свои технологии», — заявил Анатолий Локоть.

Мэр также поручил чиновникам договориться с полицией о сопровождении снегоуборочных машин, чтобы решить задачу с отводом автомобилей от обочин, а также увеличить количество привлечённой уборочной техники.

Напомним, что ранее мэр Анатолий Локоть сообщал о необходимости новогодней иллюминации в Новосибирске, чтобы решить проблему с освещённостью города.