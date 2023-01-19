Вице-мэр Анна Терешкова поддержала идею о переносе столицы России в Новосибирск

Заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова поддержала бывшего сенатора, первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, заявившего, что столицу России следует перенести в сибирский мегаполис.

О том, что в нынешних внешнеполитических условиях столицу России лучше перенести в другой город, Эдуард Россель сказал на встрече со студентами Уральского института РАНХиГС на днях. В качестве примера такого города экс-губернатор назвал Новосибирск.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова поддержала инициативу, оставив соответствующее сообщение в своём Telegram-канале.

«Лично я полностью согласна! Новосибирск является центром России! И мы можем стать воротами в Азию», — написала она 18 января.

Стоит отметить, что Россель обосновал идею переноса столицы слишком непродолжительным подлётным временем до Москвы.

«Атомная ракета летит до Москвы пять минут, до Санкт-Петербурга — минуту, до Калининграда — минуту (…) Конечно, столицу надо менять. Я думаю, что больше Новосибирск подходит. Это дальше, можно успеть принять меры по линии ПВО», — сказал он на встрече со студентами.

Напомним, что вопрос о «столичности» Новосибирска в политической и бизнес-среде поднимался неоднократно. Так, осенью 2020 года перенести столицу России поближе к географическому центру страны предложил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин.

19 января Анна Терешкова в своём Telegram-канале также сообщила, что о Новосибирске рассказали в телепрограмме «Первого канала» «Непутёвые заметки». В сюжете, в частности, говорится о статусе города «новогодняя столица России», Новосибирском театре оперы и балета и местных выставках. В программу также вошли фрагменты, где сибиряки зимой обливаются холодной водой.

«Мне кажется, что наш город показали с большой любовью!» — отметила в своей записи Анна Терешкова.