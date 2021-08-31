Песков оценил инициативу Шойгу о строительстве городов в Сибири

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность инициативы министра обороны Сергея Шойгу о строительстве городов в Сибири.

По словам Дмитрия Пескова, развитие существующих городов Сибири и возведение новых имеют одинаковую важность для страны.

«И то и другое важно. Развитие существующих городов и сформировавшихся центров экономической и общественной жизни — это постоянный процесс, постоянный приоритет для правительства и руководства страны. Безусловно, развитие страны требует и появления новых центров, новых городов», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, с инициативой о строительстве новых крупных городов министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил в начале августа на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН в Новосибирске. По его словам, в Сибири необходимо возвести три-пять городов с населением от 300 тыс. до 1 млн человек, и перенести туда столицу. Города стали бы отраслевыми экономическими центрами.

Его идею поддержала куратор Сибирского федерального округа (СФО) Виктория Абрамченко. По ее словам, в качестве территорий для реализации планов рассматривается Ангаро-Енисейский макрорегион, а также территория Южной Сибири. Возведение новых городов в Сибири должно привлечь новые кадры, считает Абрамченко.

Инициативу также оценил президент России Владимир Путин. На встрече с представителями «Единой России» 22 августа президент сообщил, что считает необходимым подготовить предложения по развитию сибирских регионов.

«Будущее России должно прирастать Сибирью. С появлением возможностей развития в Арктике ситуация по Сибири не изменилась, Сибирь на второй план не уходит, тем более, что с инфраструктурной, климатической точки зрения она гораздо более приспособлена для того, чтобы в ближайшее время осуществить шаги по ее развитию в интересах всей страны. <…> Я думаю, что мы должны подготовить все эти предложения, оформить их соответствующим образом и, безусловно, двигаться в этом направлении», — сказал президент.