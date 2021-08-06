Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов и перенести столицу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

По словам министра, в Сибири необходимо построить три-пять крупных городов и перенести туда столицу. Об этом он заявил на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН в Новосибирске.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря, городов с населением 300–500 тыс., лучше — до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — отметил Сергей Шойгу.

Министр сослался на планы, которые существовали в советское время незадолго до распада страны: «К сожалению, по известным причинам проект был остановлен», — добавил Шойгу.

Министр обороны РФ ранее уже высказывал предложение по переносу столицы России в Сибирь.

«Вообще, по-хорошему, многие об этом говорят, и я, наверное, один из них. Я считаю, что нам столицу надо переносить куда-то дальше, в Сибирь. Мне так кажется», — цитирует слова Сергея Шойгу в 2012 году BBC-news. На тот момент он занимал должность губернатора Подмосковья.

Напомним, 5 августа министр обороны РФ прибыл в Новосибирск с рабочим визитом. В программе его поездки – посещение Новосибирского авиационного завода. Шойгу продемонстрировали ход опытно-конструкторских работ по изготовлению ударного беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник». Министр выразил надежду, что работа над аппаратом будет завершена к 2022 году, сообщается в группе ВКонтакте Министерства обороны РФ.