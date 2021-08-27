Куратор СФО Виктория Абрамченко поддержала инициативу Шойгу о строительстве городов в Сибири

Вице-премьер РФ, куратор Сибирского федерального округа (СФО) Виктория Абрамченко поддержала инициативу министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве нескольких крупных городов в Сибири.

О своем отношении к инициативе министра обороты РФ Виктория Абрамченко сообщила 27 августа журналистам во время командировки в Омск, сообщает ТАСС

«Я поддерживаю инициативы Сергея Кужугетовича (Шойгу — ред.), мы с ним накануне поездки в Омскую область встречались и проговаривали эти инициативы. Они ведь фактически воспроизводят развитие, которое было заложено в советское время с учетом потенциала Сибири. Это кластерный подход, развитие отдельных кластеров — промышленных, научно-технологических на территории российских субъектов», — отметила куратор Сибирского федерального округа.

По словам Виктории Абрамченко, в качестве территорий для реализации планов рассматриваются Ангаро-Енисейский макрорегион (входят Тува, Хакасия, Красноярский край и Иркутская область), а также территория Южной Сибири.

«Но для того, чтобы привлекать новые кадры, нам необходима комфортная среда. Это значит, не должно быть никаких экологических проблем, должно быть новое современное жилье и среда, в которой люди будут с удовольствием жить и работать», — сообщила куратор СФО.

Напомним, с идеей строительства новых городов министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил в начале августа на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН в Новосибирске. Он предложил построить в Сибири три-пять крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами, и перенести туда столицу.