Новосибирск вновь предложили сделать столицей России

Первый губернатор Свердловской области, экс-сенатор Эдуард Россель заявил, что в целях эффективной обороны России столицу страны стоит перенести в другой город. В качестве одного из вариантов он назвал Новосибирск.

С инициативой о переносе столицы Эдуард Россель выступил на встрече со студентами в Уральском институте РАНХиГС 17 января.

Россель отметил, что в нынешних условиях стала реальной перспектива применения атомного оружия в отношении России. По словам экс-губернатора, в случае прицеливания по более дальнему от западных границ городу, нежели Москва, система ПВО сработает качественнее.

«Атомная ракета летит до Москвы пять минут, до Санкт-Петербурга — минуту, до Калининграда — минуту (…) Конечно, столицу надо менять. Я думаю, что больше Новосибирск подходит. Это дальше, можно успеть принять меры по линии ПВО», — сказал Эдуард Россель во время выступления перед студентами, подчеркнув, что решение о смене столицы должен принимать не он.

То, что Новосибирск мог бы стать столицей России, ранее допустил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин. Как отметил сенатор в интервью изданию «Взгляд» в сентябре 2020 года, в целых эффективного развития страны её главный город должен располагаться ближе к географическому центру.

«Возможно, это будет один из центров Западной Сибири, например, третий по величине город страны – Новосибирск», — сказал Владимир Лукин.

Как прокомментировал высказывание Лукина мэр Новосибирска Анатолий Локоть, подобные рассуждения говорят о том, что «город, действительно, столичный». Стоит отметить, что в мае 2022 года дизайнер и блогер Артемий Лебедев во время стрима на своём YouTube-канале отказал Новосибирску в «столичности», назвав «реальной столицей Сибири» Красноярск, а город на Оби – недоразумением.