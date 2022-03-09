В правительстве России анонсировали новые меры поддержки экономики

Василий Попов
 
В правительстве России сообщили о новых мерах поддержки населения и бизнеса
Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подготовке правительством ряда мер поддержки для граждан и бизнеса. В частности, речь идет о сельскохозяйственной и транспортной отраслях.

В ходе заседания правительства России 9 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о мерах поддержки, которые будут оказаны населению и бизнесу.

Как сообщается в телеграм-канале правительства России, комплекс мер разработан для строительной отрасли. Предлагается упростить разработку градостроительной документации и процедуры проведения по ней публичных слушаний. Также предлагается ускорить предоставление земельных участков и при необходимости продлить действующие договоры аренды земли.

«Причем уполномоченные органы получат право устанавливать льготы для арендаторов. Проще станет регистрация прав и на построенные объекты. На это потребуется минимальный пакет документов», — сказал Михаил Мишустин.

По словам председателя правительства РФ, власти также помогут авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолетов. Странам, которые запрещают российским морским судам заходить в их порты, будут введены ответные ограничения. Кроме того, в железнодорожном транспорте будет снижено влияние международных организаций на работу компаний.

Правительство наделяется правом запрещать или ограничивать ввоз и вывоз продукции, оборудования, комплектующих и материалов. По словам Михаила Мишустина, мера позволит обеспечить экономическую безопасность страны, а также гарантировать бесперебойную работу промышленности и сельского хозяйства.

Также планируется пересмотреть подход к уплате повышенного транспортного налога: он будет считаться с 10 млн рублей, а не с 3 млн рублей, как было ранее. Михаил Мишустин подчеркнул, что мера начнет действовать с текущего года.

«Есть еще изменения, которые мы предлагаем внести в законодательство. В частности, освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают 1 млн рублей. <…> Отмена такой нормы не только на уплату процентов за прошлый, но и за текущий, 2022 год, позволит поддержать граждан и помочь сохранить сбережения, что в нынешней ситуации особенно важно», — сказал председатель правительства РФ.

Правительство также предложило зафиксировать курс иностранной валюты для расчета так называемой тонкой капитализации — финансовое состояние компании, когда объем заемных средств существенно превышает ее собственный капитал. По словам Михаила Мишустина, благодаря указанной мере организации, деятельность которых финансируется за счет привлечения заемных средств, не столкнутся с ростом обязательств перед государством из-за повышения стоимости доллара или евро.

В ходе заседания правительства также стало известно о выделении дополнительных средств на поддержку сельхозпроизводителей. Так, на программу льготного кредитования аграриям будет направлено дополнительно 25 млрд рублей, еще 2,5 млрд руб. выделят на поддержку хлебопеков.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  