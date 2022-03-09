В правительстве России анонсировали новые меры поддержки экономики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подготовке правительством ряда мер поддержки для граждан и бизнеса. В частности, речь идет о сельскохозяйственной и транспортной отраслях.

В ходе заседания правительства России 9 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о мерах поддержки, которые будут оказаны населению и бизнесу.

Как сообщается в телеграм-канале правительства России, комплекс мер разработан для строительной отрасли. Предлагается упростить разработку градостроительной документации и процедуры проведения по ней публичных слушаний. Также предлагается ускорить предоставление земельных участков и при необходимости продлить действующие договоры аренды земли.

«Причем уполномоченные органы получат право устанавливать льготы для арендаторов. Проще станет регистрация прав и на построенные объекты. На это потребуется минимальный пакет документов», — сказал Михаил Мишустин.

По словам председателя правительства РФ, власти также помогут авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолетов. Странам, которые запрещают российским морским судам заходить в их порты, будут введены ответные ограничения. Кроме того, в железнодорожном транспорте будет снижено влияние международных организаций на работу компаний.

Правительство наделяется правом запрещать или ограничивать ввоз и вывоз продукции, оборудования, комплектующих и материалов. По словам Михаила Мишустина, мера позволит обеспечить экономическую безопасность страны, а также гарантировать бесперебойную работу промышленности и сельского хозяйства.

Также планируется пересмотреть подход к уплате повышенного транспортного налога: он будет считаться с 10 млн рублей, а не с 3 млн рублей, как было ранее. Михаил Мишустин подчеркнул, что мера начнет действовать с текущего года.

«Есть еще изменения, которые мы предлагаем внести в законодательство. В частности, освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают 1 млн рублей. <…> Отмена такой нормы не только на уплату процентов за прошлый, но и за текущий, 2022 год, позволит поддержать граждан и помочь сохранить сбережения, что в нынешней ситуации особенно важно», — сказал председатель правительства РФ.

Правительство также предложило зафиксировать курс иностранной валюты для расчета так называемой тонкой капитализации — финансовое состояние компании, когда объем заемных средств существенно превышает ее собственный капитал. По словам Михаила Мишустина, благодаря указанной мере организации, деятельность которых финансируется за счет привлечения заемных средств, не столкнутся с ростом обязательств перед государством из-за повышения стоимости доллара или евро.

В ходе заседания правительства также стало известно о выделении дополнительных средств на поддержку сельхозпроизводителей. Так, на программу льготного кредитования аграриям будет направлено дополнительно 25 млрд рублей, еще 2,5 млрд руб. выделят на поддержку хлебопеков.