В Омске планируют достроить отель Hilton, несмотря на перенос чемпионата мира по хоккею

В 2019 году ООО «Компания «Топ Лайн», принадлежащая бизнесмену Илье Фридману, подписала с властями региона инвестиционное соглашение о строительстве в центре Омска, на улице Щербанева, на месте здания бывшего Облпотребсоюза, гостиничного комплекса на 120 номеров. Несмотря на то, что в Омске и Новосибирске не пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею, инвестор гостиницы намерен достроить ее в первоначально заявленные сроки.

Напомним, 28 февраля стало известно, что Омск и Новосибирск не примут Молодёжный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Тем не менее, ледовый дворец спорта «Арена Омск» планируется достроить в срок. Об этом ранее сообщала член правления «Газпром нефти» и куратор строительства объекта Елена Илюхина. «Сейчас готовность объекта превышает 63%, и мы планируем завершить строительство в соответствии с ранее утвержденным графиком. Уверена, что уже в следующем сезоне болельщики «Авангарда» встретят свою любимую команду на новой, самой современной ледовой арене России», – отмечала 26 февраля Елена Илюхина.

Илья Фридман, по данным портала «Город55», по итогам 2020 года занял 3 место в списке самых богатых людей Омска. Помимо строительства отеля Hilton он развивает сеть АЗС «Топлайн», которая в 2020 году вышла на новосибирский рынок. Раньше Илья Фридман также занимался автодилерским бизнесом, однако в 2021 году продал это направление краснодарскому холдингу «КЛЮЧАВТО».

К МЧМ в Омске были приурочены и другие объекты капитального строительства. Так, весной 2019 года компания Ильи Фридмана приобрела пятиэтажное здание 1957 года постройки в центре Омска по ул. Щербанева. На этом месте было начато строительство гостиницы Hilton. Как ранее сообщали в пресс-службе правительства Омской области, объем вложений в проект четырехзвездочного отеля Hilton составит 450 млн рублей, срок сдачи гостиницы запланирован к планируемому молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. «На данный момент мы придерживаемся первоначального графика и надеемся запустить проект в оговоренные сроки», – отметила «Континенту Сибирь» представитель инвестора отеля Галина Маевская.

Напомним, что это не первая попытка построить Hilton в Омске. Первоначально в 2012 году гостиницу под этим брендом планировала построить группа «Основа Холдинг». Согласно эскизному проекту, в омском Hilton площадью более 4500 кв.м должно было быть 6 этажей и 180 гостевых номеров европейского класса. Однако этот проект не был реализован.