«Арена Омск» станет базой для хоккейного клуба «Авангард»

Даже в случае переноса места проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года ледовый дворец спорта «Арена Омск» будет достроен в срок и востребован спортсменами. Об этом сообщила член правления «Газпром нефти» и куратор строительства объекта Елена Илюхина.



Напомним, что в качестве городов-хозяев чемпионата мира 2023 года по хоккею с шайбой среди юниоров ранее были заявлены сибирские города Омск и Новосибирск. В настоящее время существует вероятность переноса МЧМ-2023 с территории России. Однако по заверениям властей Омской и Новосибирской областей и партнёров строительства это никак не повлияет на востребованность ледовых дворцов спорта.

В частности, член правления «Газпром нефти» и куратор строительства ледовой арены в Омске Елена Илюхина напомнила «Континенту Сибирь», что новая «Арена Омск» изначально планировалась в первую очередь как домашняя площадка для тренировок и игр хоккейного клуба «Авангард». «Сейчас готовность объекта превышает 63%, и мы планируем завершить строительство в соответствии с ранее утвержденным графиком. Уверена, что уже в следующем сезоне болельщики «Авангарда» встретят свою любимую команду на новой, самой современной ледовой арене России», – отметила Елена Илюхина.

Строительство многофункционального спортивного комплекса в Омске осуществляется в рамках государственно-частного партнерства компании, правительства Российской Федерации и правительства Омской области. Финансирование проекта участниками осуществляется на паритетных началах.

Генеральным подрядчиком объекта является турецкая строительная группа компаний «Лимакмаращстрой». Ввод ЛДС «Арена Омск» в эксплуатацию планируется в сентябре 2022 года.

Напомним, что строящийся в Новосибирске ЛДС находится в схожей стадии готовности. 25 февраля на объекте приступили к монтажу ограждающих конструкций, а сегодня завершили подключение к контуру отопления его основной ледовой арены.