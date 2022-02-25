На стройплощадке новой ледовой арены в Новосибирске начался монтаж фасада входных групп с билетными кассами

На площадке строящейся многофункциональной ледовой арены строители приступили к монтажу ограждающих конструкций – сэндвич-панелей входных групп, где будут располагаться билетные кассы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. С обустройством фасадов здания начинают приобретать очертания, предусмотренные проектом.

По информации подрядной организации построены входные группы – два отдельно стоящих здания, в которых будет организована продажа билетов, а также смонтировано современное оборудование для досмотра посетителей. Здесь также будут расположены камеры хранения. Сначала был смонтирован металлокаркас зданий, в настоящее время строители активно монтируют фасад из сэндвич-панелей.

Кроме того, в ускоренном темпе строители продолжают возводить внутри основного здания ледовой арены перегородки, заливать полы, прокладывать инженерные сети: вентиляции, канализации, отопления, слаботочные системы. Начались работы на прилегающей территории – площадка освобождается от строительных вагончиков, чтобы приступить к благоустройству территории.

На финишную прямую вышел комплекс работ по закрытию теплового контура основного здания – завершено основное остекление (11,7 тысяч кв. м), продолжаются кровельные работы. Подготовлены документы для подключения тепла на основную арену ЛДС. Запуск отопления планируется произвести в ближайшие дни.

Напомним, что 17 февраля глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф позитивно оценил темпы подготовки российских городов Новосибирска и Омска к принятию Молодежного чемпионата мира в конце 2022-го года. Как сообщает портал Betonmobile.ru, чиновник высоко оценил уровень готовности российских городов-хозяев грядущего Молодежного чемпионата мира, и в частности отметил успехи Новосибирска в возведении ледовой арены.

Также стоит отметить, что бюджет строительства объекта в городе был увеличен в связи с дополнительными расходами на стройматериалы и некоторыми изменениями в проекте. Изначально он составлял 10 миллиардов рублей, но в начале января 2022 года было объявлено, что сумма повысилась до 13 миллиардов рублей.

Уровень готовности арены, по данным минспорта Новосибирской области, составляет 65%. Оставшиеся в феврале дни будут активно использованы на остекление фасада. Кроме того, на арене продолжается установка инженерных сетей, систем пожаротушения и вентиляции.

Строительство новосибирской ледовой арены началось в 2019 году, вместе с ней в городе возводят станцию метро «Спортивная» и ряд других объектов, относящихся к инфраструктуре прилегающей территории. Как сообщалось ранее, общая площадь шестиэтажного комплекса составит 55 тыс. кв. м., объект предусматривает, в частности, основную арену на 10,5 тыс. зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей.

Новости спорта, связанные с подготовкой Новосибирска к Молодежному чемпионату мира, остаются в центре внимания региональных органов власти. На объекте продолжается ежедневный мониторинг строительства, ход работ детально обсуждается в ходе еженедельного оперативного штаба под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.