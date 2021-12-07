Экологические проекты «Газпром нефти» в Омске оценили на федеральном уровне

Федеральные эксперты проекта «Чистый воздух» осмотрели строящиеся объекты Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) «Газпром нефти». Площадку завода посетили руководитель проектного офиса «Чистый воздух» Максим Корольков, представители «Российского экологического общества» и федерального проекта «ЭКОПОСТ».

Эксперты оценивали исполнение плана федерального проекта «Чистый воздух» в Омске. Проект был создан по поручению президента, его цель — улучшить качество воздуха в 12 промышленных городах страны к 2025 году.

В сводном плане «Чистого воздуха» девять проектов Омского НПЗ. В пресс-службе предприятия уточнили, что часть из них уже реализована. Так, в частности, внедрены современные технологии герметичной отгрузки нефтепродуктов и смонтирован новый блок очистки газов на установке каталитического крекинга. На ОНПЗ продолжается строительство комплекса очистных сооружений «Биосфера» и внедряется автоматизированная система мониторинга воздуха. Инвестиции «Газпром нефти» в проекты «Чистого воздуха» превышают 100 млрд рублей.

Руководитель федерального проектного офиса «Чистый воздух» Максим Корольков отметил, что компания «Газпром нефть» выполняет все обязательства, взятые на себя в рамках исполнения соглашения по федеральному проекту.

«Мы увидели, что на Омском НПЗ некоторые мероприятия уже завершены, некоторые в высокой степени готовности. И дополнительно отметили, что в плане охраны окружающей среды и, в частности, защиты воздуха, компания также проводит много небольших мероприятий, о которых скромно умалчивает. На каждой технологической стадии, в каждой операции идет двойной контроль, чтобы улавливать малейшие выбросы и минимизировать нагрузку на атмосферный воздух», — сказал Максим Корольков.

По информации компании, модернизация ОНПЗ помогла сократить воздействие завода на окружающую среду на 40%. К 2025 году, когда все мероприятия экологического плана будут исполнены, влияние производства снизится еще на 25%.