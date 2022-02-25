В Новосибирской области продолжается подготовка к МЧМ по хоккею

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о продолжении в регионе подготовки к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею, который состоится зимой 2022-2023 годов. При этом Федерация волейбола Украины попросила перенести из России чемпионат мира по волейболу среди мужских команд, матчи которого также должны пройти в Новосибирске.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел заседание регионального организационного комитета по подготовке и проведению в 2023 году Молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает пресс-служба облправительства. Глава региона подчеркнул, что «несмотря ни на какие происходящие сегодня в мире события, оргкомитет и исполнительная дирекция активно работают по всем намеченным направлениям».

«Сроки, которые утверждены планом подготовки и графиками, строительство и приведение в порядок всех объектов, решение оргвопросов — все остается в силе. Сроки эти довольно сжатые. По основному объекту — ледовой арене — все основные проблемы разрешены, работы идут в соответствии с утвержденным графиком, ориентируемся на установленные сроки — сентябрь этого года. Но не надо забывать, что есть еще масса объектов и задач, которые тоже нельзя упустить, их тоже надо держать в сроках», — сказал Андрей Травников.

Сообщается, что руководству муниципалитета Новосибирска и специалистам регионального Минтранса поручено в течение двух недель завершить согласование протяженности гостевых маршрутов, а также согласовать парковочные пространства с учетом возможности их расширения.

Ранее о перспективе проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году в Новосибирске также рассказал мэр Анатолий Локоть. Он сообщил, что решение о проведении чемпионата не входит в компетенции главы города, однако муниципальные и региональные власти продолжают подготовку к мероприятию.

Отметим, кроме МЧМ по хоккею, в 2022 году в Новосибирске планируется проведение матчей чемпионата мира по волейболу среди мужских команд. Он должен пройти в десяти городах России. На фоне объявленной президентом России Владимиром Путиным специальной военной операции на Донбассе Федерация волейбола Украины обратилась в Международную федерацию волейбола (FIVB) и Европейскую федерацию волейбола (CEV) с просьбой изменить страну проведения спортивного мероприятия. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба организации.

«Мы обратились с просьбой запретить всем российским сборным и клубным командам участвовать в международных соревнованиях под эгидой CEV и FIVB и принять решение об изменении городов и страны проведения чемпионата мира по волейболу 2022 года», — указано в сообщении.

Как сообщил 24 февраля Интерфакс со ссылкой на пресс-службу оргкомитета чемпионата мира по волейболу в России, подготовка к турниру ведется в соответствии с планами и графиками.