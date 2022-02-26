На основную арену новосибирского ЛДС тепло подано на неделю раньше

26 февраля губернатор Новосибирской области проконтролировал ход строительства ледовой арены, где часть уже опережает график.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 26 февраля во время выездного совещания на стройплощадке ледовой арены проконтролировал соблюдение графика работ. «Могу с удовлетворением сказать, что тепло было подано в основной объём на неделю раньше: по графику должны были это сделать 1 марта, а тепло пошло в помещения уже 24 февраля», – отметил глава региона.

Параллельно с отопительными системами строители монтируют сэндвич-панели входных групп, где будут располагаться билетные кассы. Об этом губернатору сообщил заместитель генерального директора компании-подрядчика ООО «СДС-Строй» Алексей Кокорников. Билетные кассы ЛДС размесят в двух отдельно стоящих зданиях, где будет организована продажа билетов, а также установлено современное оборудование для досмотра посетителей и камеры хранения для их личных вещей.

Работы на ледовой арене находятся на особом контроле региональных властей. Региональными властями отмечается, что новый ледовый дворец спорта на левом берегу Оби в Новосибирске будет сдан в срок – вне зависимости от того, какое решение будет принято о месте проведения Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Напомним, что подключение к отоплению на строящейся ледовой арене ведется с декабря 2021 года, когда тепло было запущено на индивидуальный тепловой пункт, 30 декабря заработал тепловой контур на малой тренировочной арене, а 25 января текущего года начал отапливаться универсальный тренировочный зал, предназначенный для командных видов спорта.