«Молодёжный чемпионат наш регион не примет»: глава минспорта Новосибирской области прокомментировал решение IIHF

Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов прокомментировал планы Международной федерации хоккея (IIHF) по отмене проведения Молодёжного чемпионата мира по хоккею-2023 в России. О такой возможности стало известно накануне.

Комментарий министра спорта Новосибирской области Сергея Ахапова по поводу возможной отмены проведения Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году в России, главные матчи которого должен принять регион, опубликовало областное правительство на своём официальном Telegram-канале 1 марта.

«Да, сегодня, когда политика вмешалась в спорт, нам необходимо принять современные реалии молодёжный чемпионат мира наш регион не примет», — отметил Сергей Ахапов.

Министр подчеркнул, что инфраструктура, которая возводилась в регионе к чемпионату с 2018 года, будет служить новосибирцам, несмотря на отмену мероприятия. Это в том числе новая станция метро «Спортивная», благоустроенные дороги, усовершенствованные дорожно-транспортные развязки и само здание достраивающегося ЛДС.

Между тем, по последним данным, окончательное решение о судьбе молодёжного хоккейного чемпионата в России пока не принято.

Напомним, 28 февраля из сообщения финской газеты Iltalehti стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) намерена лишить членства России и Белоруссию из-за ситуации на Украине. Таким образом, сборные этих стран не смогут участвовать в чемпионате мира по хоккею в 2022 году в Финляндии – их заменят команды Австрии и Франции. Помимо этого, Россия в этом случае не примет Молодёжный чемпионат мира по хоккею в 2023 году, «столицами» которого были выбраны Новосибирск и Омск. Однако в тот же день президент международной спортивной организации Люк Тадиф заявил РИА Новости, что окончательного решения по этому вопросу пока нет.

До этого губернатор Новосибирской области Андрей Травников допустил перенос сроков проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске, при этом он ранее подчёркивал, что подготовка к состязаниям продолжится вне зависимости от решений IIHF.