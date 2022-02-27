Андрей Травников не исключил переноса МЧМ-2023 в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников допустил перенос сроков проведения Молодёжного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске, запланированного на конец 2022-начало 2023 года, в связи с происходящими на мировой арене событиями.

О возможном переносе сроков проведения спортивного мероприятия глава Новосибирской области сообщил на выездном совещании, которое прошло на стройплощадке новой многофункциональной ледовой арены 26 февраля.

Губернатор отметил, что строительство ЛДС, как и подготовка к спортивному мероприятию, продолжится, при этом ледовая арена будет сдана в эксплуатацию в соответствии с запланированными сроками.

«Решение о переносе возможно, но это неважно: мы строим стадион и благоустраиваем эту уникальную территорию для новосибирцев, воплощаем в жизнь их многолетнюю мечту. Если решение будет — проводить чемпионат в Сибири – мы будем готовы. Если нет – переживём. Морально мы к этому были готовы и два года назад, когда WADA «нападала» на наших спортсменов, и несколько месяцев назад, когда был остановлен чемпионат в Канаде – из-за ковида. В любом случае это никак не повлияет на строительство, которое идёт по графику. Мы продолжаем работать, готовиться, создавать подарок для новосибирцев», — сообщил Андрей Травников в ходе выездного совещания.

Согласно изначальным планам, Международный молодёжный чемпионат мира по хоккею-2023 стартует в Новосибирске 26 декабря 2022 года. Соревнования также должны пройти в Омске. 25 февраля в связи с началом военной спецоперации на Донбассе Федерация волейбола Украины обратилась в Международную федерацию волейбола (FIVB) и Европейскую федерацию волейбола (CEV) с просьбой изменить страну проведения спортивного мероприятия.

Напомним, на стройплощадке нового ЛДС в Новосибирске 26 февраля Андрею Травникову доложили о том, что на основную арену объекта уже подано тепло. Ранее губернатор отмечал, что возведение ледовой арены продолжится вне зависимости от происходящих событий. Об этом на днях также сообщил мэр областного центра Анатолий Локоть.