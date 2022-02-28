Чемпионат мира по хоккею еще может состояться в Новосибирске

Молодежный чемпионат мира по хоккею в Новосибирске может состояться. Международная федерация хоккея еще не приняла окончательного решения. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на главу спортивной организации.

Как рассказало сегодня, 28 февраля, РИА Новости, президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тадиф заявил информационном агентству, что решения по возможному исключению России и Белоруссии из IIHF на данный момент нет.

Чуть ранее сегодня из сообщения финской газеты Iltalehti стало известно, что IIHF лишит членства Россию и Белоруссию в связи с ситуацией на Украине. По информации источника издания, сборные двух стран будут исключены из числа участников чемпионата мира — 2022 в Финляндии. Их места займут команды Австрии и Франции. Кроме этого, Россия утратит право на проведение молодежного чемпионата мира в Новосибирске и Омске, а также чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге среди мужских команд.

Накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников допустил перенос сроков проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске, запланированного на конец 2022-начало 2023 года, в связи с происходящими на мировой арене событиями. Несмотря на это, в регионе продолжается подготовка к международным состязаниям по хоккею с шайбой и встрече гостей.

Работы на Многофункциональной ледовой арене находятся на особом контроле губернатора. Региональными властями отмечается, что новый ледовый дворец спорта на левом берегу Оби в Новосибирске будет сдан в срок – вне зависимости от того, какое решение будет принято о месте проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.