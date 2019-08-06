Инвесторы вложили 2 млрд рублей в открытие трех гостиничных комплексов в Омске. По планам, гостиницы примут постояльцев к 2023 году, к проведению матчей Молодежного чемпионата мира по хоккею.

Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, накануне власти региона и инвесторы, ООО «Компания «Топ Лайн», принадлежащая бизнесмену Илье Фридману, подписали инвестиционное соглашение о строительстве в центре Омска, на улице Щербанева, на месте здания бывшего Облпотребсоюза, гостиничного комплекса на 120 номеров. Объем вложений в проект составит 450 млн рублей, срок сдачи гостиницы запланирован на 2022 год. Также, по данным облправительства, в Омске будут открыты еще две гостиницы – на проспекте Мира в Советском округе и на улице Пушкина в Центральном округе. Общий объем инвестиций в открытие всех трех гостиничных комплексов превысит 2 млрд рублей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что гостиницу на 75 мест будет запускать компания «Новые проекты» бывшего председателя Совета директоров «Омскавиа» Анатолия Скосырева, а гостиницу на Мира – зарегистрированное в Омске ООО «Л-Финанс» московского девелопера Олега Бакуна, чья компания «Велнесс Резортс Групп» представляла в Алтайском крае интересы Hilton. По информации ТАСС, все три гостиницы будут четырехзвездочными, в соответствии с требованиями к городам, принимающим матчи МЧМ. Как минимум два проекта – на Щербанева и на Мира – могут открыться под брендом сети Hilton.

По информации омских властей, первый из запланированных гостиничных комплексов – на улице Пушкина – будет открыт к 2020 году. Сейчас в регионе работает примерно 70 гостиниц и отелей, в среднем на каждую приходится 30 номеров, средняя загруженность – 150 тыс. человек. В 2012 году гостиницу Hilton в Омске планировала построить группа «Основа Холдинг». Согласно эскизному проекту, в омском Hilton площадью более 4500 кв.м должно было быть 6 этажей и 180 гостевых номеров европейского класса. Проект не был реализован.

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