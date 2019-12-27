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В Новосибирске построят областной перинатальный центр
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На строительство «СКИФ» в Новосибирской области направят более 37 млрд рублей
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Новосибирская область представила в минсельхоз РФ проекты развития сельских территорий
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16 комплектов ключей от новых квартир получили жители Краснозерского района Новосибирской области
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Фигуранты по делу о хищениях в клинике Мешалкина возвращают деньги государству
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Министр энергетики РФ и глава «Россетей» запустили подстанции в Сибири
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С июля 2020 года в Новосибирской области вырастут тарифы ЖКХ
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Арбитраж арестовал деньги и имущество новосибирского «НСК Холди»
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Реконструкция аэропорта Горно-Алтайска завершится к концу 2021 года
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Правительство Новосибирской области примет участие в разработке «дорожной карты» развития НИИТО
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Стало известно место главы Новосибирской области Андрея Травникова в рейтинге российских губернаторов
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Мэр Новосибирска: предприниматели изменили приоритеты
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Долгострой на улице Бориса Богаткова в Новосибирске будет достроен в 2020 году
Эксперт рынка недвижимости, г. Новосибирск
Краевед, писатель, куратор выставочных проектов
Маркетолог
Заместитель директора ГПНТБ СО РАН
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