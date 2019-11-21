19 ноября в Омске состоялось торжественное открытие полнофункционального автосалона Škoda с участием главы чешской марки в России Яна Прохазки. Новый официальный дилер бренда — ГК «Евразия Моторс» — стал вторым партнером по этой марке в регионе и уже вышел на запланированные объемы.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), рынок продаж новых автомобилей показывает отрицательную динамику. По итогам 10 месяцев 2019 года темпы падения продаж составили 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Однако Škoda за десять месяцев 2019 года продала в России 70 тыс. легковых автомобилей, а за 12 месяцев этот показатель ожидается уже на уровне 90 тыс. машин. Тем самым, рост продаж по сравнению с с аналогичным периодом 2018 года должен составить 2%. И теперь Škoda готовится занять уже не 4,8, а уже 5,3% рынка легковых автомобилей Российской Федерации.

По данным АЕБ, за 10 месяцев 2019 года в Омске было продано 306 новых автомобилей Škoda (+117%). Для сравнения: за этот же период в Новосибирске было реализовано 735, в Красноярске — 543, в Кемерове — 334, в Иркутске — 283 новых автомобиля Škoda. На сегодня в Красноярске, Новосибирске и Омске чешскую марку представляют по двое дилеров. Вторым партнером марки в Омске является группа компаний «Феникс Авто» Сергея Сырникова.

Тем не менее, несмотря на общую динамику непосредственно в Сибири, по данным АЕБ, рост продаж новых автомобилей Škoda составил +21,8%, а непосредственно в Омске +117%. И это несмотря на то, что в городе уже работал дилер марки.

«В автомобилях Škoda мы увидели хороший потенциал, и не ошиблись. С начала года продали уже более 150 автомобилей и это очень позитивная динамика. На запланированные объемы продаж мы уже вышли, и будем теперь только наращивать показатели», — пообещал советник CEO ГК «Ф–Консалтинг» (в группу входит “Евразия Моторс») Марк Фридман.

Представители концерна Škoda давно обратили внимание на одну интересную особенность российского авторынка. На Дальнем Востоке и в Сибири люди отдают предпочтение японским автомобилям. В европейской части России, до Урала, наоборот, лучше покупают машины немецких производителей. «Это говорит лишь о том, что мы пока мало представлены на рынке. И очень надеемся, что как раз на стыке предпочтений, с нашими партнерами в Омске — компанией «Евразия Моторс» — начнем активное продвижение Škoda в Сибири, ну и конечно по всей стране», — уверен глава марки в России Ян Прохазка.

Наиболее популярной среди чешских моделей у россиян оказался автомобиль Rapid. Таких машин за год будет продано более 35 тыс. штук. Следом идет Octavia с ожидаемым показателем свыше 27 тыс. Предполагается, что еще 25 тыс. придется на модель Kodiaq.

Одной из самых ожидаемых новинок для марки является внедорожник Karoq. Первые модели должны сойти с конвейера в феврале 2020 года. Как пообещали представители чешской марки, практически сразу новая модель появится во всех сибирских городах.

На сегодня дилерская сеть Škoda покрывает все крупные города Сибири. Однако за последние годы чешская марка утратила дилеров в Барнауле и Томске. До конца 2019 года Škoda рассчитывает определиться с новым официальным дилером в Барнауле. По данным участников алтайского рынка, итоги тендера еще не подведены.

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