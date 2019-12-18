«Континент Сибирь» продолжает традиционную серию материалов, в которых мы подводим итоги года в различных отраслях экономики СФО, а также выявляем «Компании года» и «Персоны года». 2019 год не оправдал ожидания сибирского автобизнеса, однако отдельным игрокам удалось расширить масштабы своего бизнеса.

Среди критериев выбора «Компании года» по версии «Континента Сибирь» — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и т. д. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа являются имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

Персона года

Титул «Персона года» в сфере автобизнеса по версии «Континента Сибирь» получает Илья Фридман, учредитель одного из крупнейших сибирских автодилеров — омской группы компаний «Евразия Моторс». Несмотря на то что по итогам полугодия «Евразия Моторс» уступила первое место в рейтинге самых крупных дилеров Сибири красноярскому «Медведь Холдингу», именно Илья Фридман продолжал оставаться одним из ключевых ньюсмейкеров года в сфере сибирского автобизнеса. Осенью 2019 года группа компаний провела официальные открытия дилерских центров Mercedes-Benz и Skoda, причем в каждом из двух случаев на запуск приезжали главы российских представительств марок. В случае с Mercedes-Benz это особенно примечательно, потому что Хольгер Зуффель совсем недавно возглавил российское представительство Mercedes-Benz. Более того, визит первых лиц автомобильных марок в Омск — событие нечастое, и, как правило, имеет место лишь в случае запуска постоянных решений, соответствующих стандартам марок.

В этом аспекте «Евразия Моторс» также отличилась — салон Mercedes-Benz стал первым в Сибири, соответствующим новым стандартам. Помимо чешского и немецкого бренда, «Евразия Моторс» впервые попробовала себя в работе с китайскими брендами — портфель дилера пополнил бренд Changan. Таким образом, Илья Фридман расширил масштабы деятельности группы компаний для сохранения и увеличения ее и без того немалой доли на рынке. В то же время «Евразию Моторс» сложно обвинить в непродуманном пополнении портфеля брендов всем, что есть на рынке. Речь скорее идет о замещении одних брендов другими. Так, в этом году группа компаний отказалась от дилерства французских брендов Peugeot и Citroen, позиции которых в целом в Сибири на сегодня достаточно слабы.

Компания года

«Компанией года» в сфере автобизнеса по версии «Континента Сибирь» стала ГК «Фастар» самарского бизнесмена Константина Стефанова. В этом году она технически запустила в Новосибирске полнофункциональные дилерские центры Volkswagen и Mercedes-Benz. В 2018 году компания выкупила недостроенный на тот момент автокомплекс на Большевистской и реконструировала здание под новые для себя бренды. Несмотря на имевшую место пролонгацию сроков, «Фастар» запустил дилерские центры до конца 2019 года. Более того, группа компаний приступила к строительству рядом второго дилерского центра, где предположительно могут располагаться бренды Lada и Renault, в тендерах по которым ранее также побеждал «Фастар». Расширение масштабов бизнеса и успешный запуск намеченных салонов позволил «Фастару» стать «Компанией года — 2019» в сфере «Авто» по версии «Континента Сибирь».

Приз зрительских симпатий

Одновременно с выбором «Компании года» «КС» провел голосование на своем сайте. Лидером голосования стала компания «Harley Davidson Новосибирск» за выход в Татарстан. На втором и третьем местах оказалась омская «Евразия Моторс» и красноярский «Медведь-Холдинг».

Для участия в голосовании нужна авторизация. Кто из игроков автомобильного рынка, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года»? «Harley-Davidson Новосибирск» (Новосибирская область) (50%)

ГК «Евразия Моторс» (Омская область) (18%)

«Медведь-Холдинг» (Красноярский край) (10%)

Fit Service (8%)

ГК «Эксперт» (Новосибирская область) (6%)

ГК «Сибинпэкс» (Кузбасс) (3%)

«Альбион Моторс» (Алтайский край) (3%)

«КИА Центр Кемерово-Юг»/ «УАЗ Центр Кемерово» (Кузбасс) (1%)

«Фастар» (Новосибирская область) (1%)

«СТС-Автомобили» (Новосибирская область) (0%)

«Сиалавто» (Красноярский край) (0%)

«Вилгуд» (0%)

«Арсенал Груп» (Красноярский край) (0%)

«Альт-Парк» (Новосибирская область) (0%)

АТЦ «Томь» (Кузбасс) (0%)

«Сибтрансавто» (Новосибирск) (0%)

Другая компания (0%)

Загрузка ... Загрузка ...

«Компания года — 2019» в сфере автобизнеса — «Фастар»

«Персона года — 2019» в сфере автобизнеса — Илья Фридман



Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.