Омская сеть АЗС «Топлайн» заходит на новосибирский рынок

Принадлежащая крупному омскому бизнесмену Илье Фридману компания «Управление АЗС» купила несколько автозаправочных станций, работающих в Новосибирске под брендом «Хорос».

Как стало известно «Континенту Сибирь», омское ООО «Управление АЗС» приобрело новосибирскую компанию «Сибирскторг», принадлежавшую бизнесмену Сергею Фабричному. Он является учредителем и руководителем сети АЗС под брендом «Хорос». Компанией «Управление АЗС» владеет омский бизнесмен Илья Фридман, развивающий сеть автозаправочных станций под брендом «Топлайн».

В пресс-службе компании «Топлайн» «Континенту Сибирь» подтвердили экспансию в Новосибирскую область, уточнив, что на новый рынок она будет заходить под брендом «Топлайна». «Были куплены несколько АЗС сети «Хорос», которые будут полностью переделаны и приведены к нашим стандартам — это касается как оформления, так и стандартов обслуживания», — пояснили в компании. По планам омских бизнесменов, станции «Хороса» будут переделаны в новый формат АЗС-кофеен, «где не только можно заправиться, но и вкусно перекусить». Сумму сделки по приобретению АЗС в компании не озвучили.

Поставщиком топлива на переформатированные станции будет ПАО «Газпромнефть», в компании уточнили, что цена продукта «будет соответствовать рыночной стоимости». При этом уровень конкуренции на новосибирском розничном топливном рынке в «Топлайне» оценивают, как высокий. «Новосибирский рынок очень интересный, динамичный и высококонкурентный. Есть сильные игроки, как федеральные, так и местные», — отметили в компании.

Напомним, что компания «Топлайн» существует на омском рынке с 1999 года, сегодня в регионе под этим брендом работает более 40 АЗС. В интервью «Континенту Сибирь» в декабре 2019 года отвечая на вопрос о том, интересны ли для дальнейшего развития «Топлайн» соседние регионы Сибири, Илья Фридман отмечал, что как раз рассматривает Новосибирск.

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