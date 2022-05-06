Стало известно, куда перенесли международный хоккейный чемпионат из Новосибирска и Омска

Международный чемпионат мира по хоккею среди юниоров, который планировалось провести в Новосибирске и Омске в конце 2022-начале 2023 года, пройдёт в Канаде. Об этом накануне сообщила Международная федерация хоккея на льду (IIHF).

Как следует из сообщения организации от 5 мая, чемпионат пройдёт в канадских городах Галифакс и Монктон с 26 декабря по 5 января.

Ассоциация отмечает, что Канада принимает чемпионат уже в 15-й раз с момента его основания в 1977 году. Последний раз мероприятие прошло там в 2003 году.

Напомним, решение о проведении Международного молодёжного чемпионата мира по хоккею-2023 в Новосибирске было принято в 2018 году. Другой площадкой соревнований должен был стать Омск. В марте 2022 года в связи с началом военной спецоперации на Украине Международная федерация хоккея на льду перенесла игры из России.

К мероприятию было приурочено строительство многофункциональной ледовой арены на левом берегу Оби в Новосибирске. Как заверили региональные власти, несмотря на изменения в планах, работы будут завершены в срок. В новом ЛДС планируется проводить соревнования общероссийского и регионального масштаба. Кроме того, арена станет домашней площадкой новосибирского хоккейного клуба «Сибирь».