Вышедшего на митинг экс-вице-мэра Новосибирска остановила полиция

Экс-вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин был замечен в центре города в районе улицы Орджоникидзе в сопровождении десятка человек – группа людей оказалась организованным шествием. По данным находившихся на месте событий журналистов «Континента Сибирь», их остановила полиция.

Бывший вице-мэр Новосибирска, ранее занимавший руководящие посты в структуре МЧС, а ныне – первый заместитель гендиректора по эксплуатации в новосибирской управляющей компании «Спас-дом» Данияр Сафиуллин вышел вместе с коллегами на шествие в центре города. Участники акции выразили согласие с действиями российских властей, развернувших «военную спецоперацию на Донбассе».

Как рассказал Данияр Сафиуллин «Континенту Сибирь», ещё одна цель мероприятия — поспособствовать предотвращению дальнейшего проведения митингов за прекращение военных действий.

«Мы, те, кто работает в УК «Спас-дом», крайне негативно относимся к тем, кто собирается на митинги за то, чтобы прекратить проведение специальной военной операции на Украине. У нас совершенно другая, противоположная точка зрения. Мы понимаем и принимаем позицию президента России по поводу проведения специальной военной операции, мы за то, чтобы нашей стране ничто не угрожало, чтобы мы говорили на том языке, на каком мы хотим. Мы видим, как сегодня относится к нам Запад. Мы видим, как они «помогают» славянам. То, что делается российскими властями, — это выверенные действия, направленные на то, чтобы наши дети нормально жили, и у них было будущее. Мы хотим об этой позиции заявить», — рассказал Данияр Сафиуллин «Континенту Сибирь» 2 марта.

Данияр Сафиуллин подтвердил, что участники акции столкнулись с полицией, однако, рассказал бывший вице-мэр, ситуация разрешилась благополучно.

«К нам подошли сотрудники полиции, которые дали понять, что они понимают наши благие намерения, но есть порядок, и есть принятое решение по поводу того, чтобы не митинговать и не шуметь. Но мы-то и не шумели. Мы приняли то, что нам было сказано, и разошлись. Они сами разберутся с теми, кто сюда (на «антивоенный» митинг) пришёл», — рассказал он.

Шествие под руководством бывшего чиновника поддержала группа людей в казачьей форме из пяти-шести человек. Как отметил Данияр Сафиуллин, они прошли рядом с сотрудниками управляющей компании и заявили об аналогичной с митингующими позиции.

«Это были казаки в высоких званиях, и нам приятно, что нашу позицию разделяют патриоты и граждане России», — прокомментировал Данияр Сафиуллин.

Ранее сообщалось о том, что сибирский регион «сменил» своё название в знак поддержки «спецоперации» на Украине.