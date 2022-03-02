В знак поддержки спецоперации на Украине сибирский регион «сменил» название

Андрей Сегеда
 
Кузбасс Кемеровская область сайт администрации КуZбасс
"КуZбасс" - скриншот сайта администрации правительства Кузбасса

На сайтах администраций районов Кузбасса, а также министерств и ведомств появились баннеры с хештегами «КУZБАСС» и «ZаРодину».

2 марта на сайте Тяжинского муниципального округа Кемеровской области (Кузбасс) появился баннер с хэштегами «КУZБАСС» и «ZаРодину». Этот же баннер можно увидеть на портале «Национальные проекты в Кузбассе», на сайтах министерств и ведомств, а также территориальных администраций этого региона.

В пресс-службе правительства Кемеровской области пояснили, что таким образом власти Кузбасса стремятся выразить поддержку спецоперации вооружённых сил России на Украине, имеющей своей целью защиту жителей Донбасса и Луганщины, а также полную демилитаризацию и денацификацию этой страны.

На сайте администрации правительства Кузбасса также начали публиковать пресс-релизы с заменой в названии региона буквы «З» на «Z», используемой в качестве опознавательного знака одной из наступающих групп ВС РФ. В частности, именно написание «КуZбасс» фигурирует в новости о поддержке жителями региона народного артиста России Валерия Гергиева, которого накануне уволили из Мюнхенского симфонического оркестра, где он был главным дирижёром.

Хэштеги "КуZбасс" и "ZаРодину" Кемеровская область Кузбасс
Хэштеги «КуZбасс» и «ZаРодину» — баннер с муниципального портала tyazhin.ru

Напомним, что власти Новосибирской области также выразили поддержку признанию Донецкой и Луганской народных республик. На сессии 24 февраля депутаты Законодательного собрания региона стоя аплодировали этому решению. Власти обоих регионов также заявили о готовности принять беженцев из этих двух государств на своей территории.

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