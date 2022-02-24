Региональные парламентарии в ходе прошедшей в четверг сессии аплодировали стоя общему решению о поддержке жителей Донбасса и Луганска.

24 февраля прошла 18-я сессия Законодательного собрания Новосибирской области, в ходе которой было рассмотрено 23 рабочих вопроса. Среди них были: несколько кадровых перестановок в самом региональном парламенте, отчет о реализации программы развития Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), ежегодный доклад о работе Молодежного парламента Новосибирской области и поддержка в первом чтении законопроекта об увеличении отчислений в бюджеты муниципальных образований.

Но ни один из запланированных к рассмотрению вопросов не вызвал такого же горячего обсуждения среди парламентариев и единодушной поддержки с их стороны, как события в Донецкой и Луганской народных республиках и решение президента Российской Федерации о признании ДНР и ЛНР.

Вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области и лидер фракции КПРФ Владимир Карпов в своем выступлении акцентировал: «Фракция КПРФ в Законодательном собрании поддерживает решение президента. Восемь лет издевательств, геноцида… Мы объединяем усилия в помощи Донецкой и Луганской народным республикам. Включаемся в сбор средств, пожертвований, чтобы помочь измученным войной людям и этим двум республикам», — отметил депутат-коммунист.

Заместитель председателя Заксобрания Наталья Красовская, представляющая фракцию ЛДПР, напомнила собравшимся, что среди народов России жива память о том, что такое большая война, и повторения подобного опыта никто не желает. Она добавила, что с этим связана заметная тревожность в обществе, которая накладывается на опасения, связанные со сложной экономической ситуацией в стране. Однако сейчас, по мысли депутата, все конфликты должны уйти на второй план, а обществу необходимо объединиться: «На взгляд фракции ЛДПР, задача депутатов — активно работать: мы развернули пункты сбора вещей для беженцев, присоединимся к сбору средств».

«Никто не сомневался, что сильная Россия никому не нужна, но сильная Россия есть сейчас, и она будет. Хотел бы пожелать всему российскому народу, народу Луганской и Донецкой республик стойкости, решимости, сохранять достоинство. Фракция «Единая Россия» давно уже решила, что будем помогать беженцам и республикам, которые признал президент, поддержка будет оказываться и работой волонтеров, и пожертвованиями», — добавил первый вице-спикер регионального парламента и руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Панфёров.

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив резюмировал позицию представителей законодательной власти региона, выразив уверенность, что народные избранники должны выразить поддержку президенту России и принимаемым им решениям: «Это исторический момент. Думаю, мы все должны поддержать решение президента, консолидироваться и помогать Донецкой и Луганской народным республикам, беженцам».

Депутаты регионального Законодательного собрания встретили слова Андрея Шимкива аплодисментами и встали в знак почтения, когда заиграл гимн Российской Федерации. Из присутствовавших в начале сессии 58 парламентариев поддержку президенту России в его действиях по оказанию помощи Донецкой и Луганской народным республикам оказали все 58 человек.

Напомним, что 22 февраля руководство Новосибирской области и представители общественно-политических сил региона единогласно поддержали решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. В этот же день губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявили о готовности властей региона и областной столицы оказать всю необходимую помощь жителям Донбасса и Луганщины, которые были эвакуированы на территорию нашей страны.