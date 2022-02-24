В Заксобрании Новосибирской области произошли кадровые изменения

24 февраля, в ходе восемнадцатой сессии регионального парламента, депутаты утвердили решение Анатолия Кубанова прекратить осуществление депутатской деятельности на профессиональной основе.

Восемнадцатая сессия Законодательного собрания Новосибирской области, состоявшаяся 24 февраля, утвердила ряд кадровых изменений. В частности, депутаты удовлетворили заявление главы фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Анатолия Кубанова «об освобождении депутата Заксобрания Новосибирской области от осуществления депутатской деятельности на профессиональной основе».

Вице-спикер регионального парламента Андрей Панфёров отметил, что Анатолий Кубанов сохранит за собой депутатский мандат, пост вице-спикера Заксобрания и лидерство среди «справедливороссов», но не будет получать заработную плату за свой труд. Для этого соответствующие изменения будут внесены в регламент об избрании вице-спикеров Заксобрания Новосибирской области.

Также региональные парламентарии приняли решение передать депутатским мандат члена фракции ЛДПР Олега Суворова, досрочно прекратившего свои полномочия в ходе предыдущей сессии 3 февраля, его однопартийцу. Новым депутатом от либерал-демократов стал Дмитрий Курочкин – бывший депутат Каменского сельсовета Новосибирского района.

Дмитрий Курочкин родился в 1992 году в хуторе Веселая Горка Анапского района Краснодарского края. Окончил Новосибирский военный институт внутренних войск имени Яковлева. В 2015–2020 годах работал помощником депутата Заксобрания Новосибирской области от ЛДПР Владислава Савельева, брата Дмитрия Савельева – депутата Государственной Думы от «Единой России».

Кроме того в постоянной комиссии областного парламента по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции, председателем которой является Александр Шпикельман, а его заместителем – Алексей Андреев, появился второй заместитель председателя. Им стала депутат от партии «Новые люди» Дарья Карасева.

Дарья Карасева в настоящее время возглавляет Новосибирское областное отделение «Новых людей» и соответствующую фракцию в региональном парламенте. Помимо комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами она также входит в состав комитета Заксобрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике.