В Заксобрании Новосибирской области произошли кадровые изменения

Андрей Сегеда
 
Заксобрание Новосибирской области Анатолий Кубанов
Анатолий Кубанов - фото Михаила Перикова

24 февраля, в ходе восемнадцатой сессии регионального парламента, депутаты утвердили решение Анатолия Кубанова прекратить осуществление депутатской деятельности на профессиональной основе.

Восемнадцатая сессия Законодательного собрания Новосибирской области, состоявшаяся 24 февраля, утвердила ряд кадровых изменений. В частности, депутаты удовлетворили заявление главы фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Анатолия Кубанова «об освобождении депутата Заксобрания Новосибирской области от осуществления депутатской деятельности на профессиональной основе».

Вице-спикер регионального парламента Андрей Панфёров отметил, что Анатолий Кубанов сохранит за собой депутатский мандат, пост вице-спикера Заксобрания и лидерство среди «справедливороссов», но не будет получать заработную плату за свой труд. Для этого соответствующие изменения будут внесены в регламент об избрании вице-спикеров Заксобрания Новосибирской области.

Также региональные парламентарии приняли решение передать депутатским мандат члена фракции ЛДПР Олега Суворова, досрочно прекратившего свои полномочия в ходе предыдущей сессии 3 февраля, его однопартийцу. Новым депутатом от либерал-демократов стал Дмитрий Курочкин – бывший депутат Каменского сельсовета Новосибирского района.

Заксобрание Новосибирской области Олег Суворов
Олег Суворов — фото Михаила Перикова

Дмитрий Курочкин родился в 1992 году в хуторе Веселая Горка Анапского района Краснодарского края. Окончил Новосибирский военный институт внутренних войск имени Яковлева. В 2015–2020 годах работал помощником депутата Заксобрания Новосибирской области от ЛДПР Владислава Савельева, брата Дмитрия Савельева – депутата Государственной Думы от «Единой России».

Кроме того в постоянной комиссии областного парламента по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции, председателем которой является Александр Шпикельман, а его заместителем – Алексей Андреев, появился второй заместитель председателя. Им стала депутат от партии «Новые люди» Дарья Карасева.

Новосибирск партия Новые люди Дарья Карасева депутат
Дарья Карасева — фото предоставлено пресс-службой Новосибирского областного отделения партии «Новые люди»

Дарья Карасева в настоящее время возглавляет Новосибирское областное отделение «Новых людей» и соответствующую фракцию в региональном парламенте. Помимо комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами она также входит в состав комитета Заксобрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике.

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