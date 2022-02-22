Новосибирская область готова помочь беженцам из Донбасса

Новосибирские власти готовы оказать необходимую помощь жителям Донбасса, которые были эвакуированы на территорию Российской Федерации. Об этом сообщил во время прямого эфира телеканала ОТС губернатор Андрей Травников.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что региональные власти прорабатывали варианты поддержки беженцев из Донбасса. Речь идет, в частности, об организации пунктов временного размещения.

«Мы договорились о наших шагах, что нужно сделать для того, чтобы поддержать жителей Донбасса. Мы уже в течение выходных дней прорабатывали возможность разворачивания пунктов временного размещения, понимаем, что это возможно, с учетом предыдущего опыта. Наверное, вряд ли регионы Сибири и Дальнего Востока в первую очередь будут востребованы для этого, но тем не менее, мы к этому готовы», — сказал Андрей Травников.

Кроме того, по словам главы региона, в Новосибирской области также прорабатывали возможность создания условий «для отдыха и оздоровления» в первую очередь детей и женщин. Меры поддержки также обсуждались с руководителями общественных организаций и политических партий, имеющих волонтерские штабы и штабы по сбору гуманитарной помощи.

«Договорились мобилизовать штабы, развернуть их работу и связаться с нашими коллегами в европейской части, в Ростовской области, с МЧС для того, чтобы понять, чем мы можем помочь» — уточнил Андрей Травников.

Он отметил, что речь идет, возможно, не только о гуманитарной помощи, но и содействии в восстановлении инфраструктуры жизнеобеспечения.

«Люди страдают от отсутствия элементарных вещей, таких как вода или газоснабжение. Я думаю, что мы могли бы тоже оказать такую помощь, тем более, что юридические основания для этого сегодня возникают», — сказал Андрей Травников.

Напомним, накануне власти Кемеровской области сообщили о готовности оказать помощь и принять беженцев из ДНР и ЛНР. Ранее о готовности принять беженцев заявило руководство Алтайского края.