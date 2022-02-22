Новосибирская область поддерживает решение президента РФ о признании суверенитета ЛНР и ДНР

Решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик единогласно поддержали руководство Новосибирской области и представители общественно-политических сил региона, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников провел встречу с представителями общественно-политических сил региона, посвященную обсуждению решения президента РФ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. В мероприятии приняли представители региональных отделений партий — депутаты Государственной думы, Законодательного собрания региона и Совета депутатов Новосибирска, члены ветеранских организаций, общественной палаты, руководители общественных организаций.

«Уважаемые коллеги, я пригласил на эту встречу лидеров различных общественных организаций, различных политических сил Новосибирской области. Иногда по ряду вопросов наши позиции расходятся, иногда они даже приводят к каким-то противоречим, но я считаю, что в вопросе поддержки решения президента о признании ДНР и ЛНР наша позиция должна быть общей, единой: несмотря ни на какие последствия и санкции. Знаете, как говорят — пусть хоть камни с неба падают, но мы объединимся вокруг нашего президента и поддержим жителей Донбасса. Лично я полностью поддерживаю вчерашнее решение Владимира Владимировича Путина, нашего президента, о признании независимости двух республик Донбасса, без какой-то отсрочки. И я считаю, что мы все должны поддержать это решение словом и делом», — заявил Андрей Травников.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля принял решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, подписал соответствующие указы.

«Вчерашним решением можно гордиться всем нам. В этом зале почти все из Советского Союза, и нас с Украиной столько связывает, и родственные связи, и все остальные. Украина для нас – это родные люди, а своих, как у нас президент говорит, мы никогда не бросаем»,— заявил в ходе совещания председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Он также отметил, что 800 тыс. жителей Донбасса приняли гражданство России и добавил, что вчера на заседании фракции «Единая Россия» было принято решение об оказании материальной помощи беженцам, а также самим Донецкой и Луганской народным республикам.

Поддержку решению президента России также выразил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он сообщил, что на городском уровне было принято решение начать сбор средств для гуманитарной помощи жителям Донбасса и беженцам оттуда.

«Сейчас не время делиться на политические цвета и делить лавры. Мы должны осознать ту меру ответственности, которая ложится на всех нас, и всем подумать, что мы можем сделать, как мы сможем принять наших соотечественников на территории города и области. Обратной дороги нет, и другого пути нет — мы встали на этот путь, и должны пройти его вместе и до конца», — отметил Анатолий Локоть.

Глава региона подтвердил, что Новосибирская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР, дать им приют. С учетом эпидемиологической ситуации определенно количество человек, которые бы уже сегодня могли приехать в наш регион, идет работа над поиском дополнительных резервов.

Участники совещания — представители различных политических и общественных сил — высказали единогласную поддержку решения президента России о признании независимости ДНР и ЛНР.