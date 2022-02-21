Власти Кузбасса заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР

Принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) готовы в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба облправительства со ссылкой на губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

«Кузбасс готов оказать помощь и принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), обеспечить им размещение и условия проживания на территории региона», — указано в сообщении.

Отметим, 18 февраля руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявило об эвакуации жителей на территорию Российской Федерации. В первую очередь эвакуации подлежат дети, женщины и люди пожилого возраста. Правительство России по поручению президента Владимира Путина осуществит единовременную выплату беженцам из республик в размере 10 тыс. рублей. Как уточнили в пресс-службе правительства РФ, средства поступят из резервного фонда.

Накануне о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР сообщили власти Алтайского края.

«Вопрос находится на контроле у губернатора Виктора Томенко. Правительство Алтайского края направило письмо о готовности принять беженцев в МЧС России», — сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Виктора Томенко Дмитрий Негреев.