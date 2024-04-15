Жителям трех населенных пунктов в Шегарском районе Томской области необходимо готовиться к эвакуации, сообщает районная администрация. Уровень воды в реке Обь в районе Старой Шегарки, Оськино и Кулманов уже превысил 700 сантиметров и продолжает повышаться.

Власти Шегарского района обратились к жителям упомянутых населенных пунктов с просьбой подготовиться к эвакуации. Если же жилье находится на возвышенности и жильцы не собираются его покидать, им необходимо произвести запасы продовольствия и питьевой воды, проверить наличие связи и предупредить о себе Единую дежурно-диспетчерскую службу района.

По информации из ТГ-канала губернатора Томской области Владимира Мазура, уровень воды в районе Томска за прошедшую ночь остался прежним, в течение минувшего воскресенья на Томи трижды проводились взрывные работы для уничтожения ледовых заторов. В своем посте глава региона сообщает, что в области развернули 76 пунктов временного размещения, которые могут вместить почти 12 тысяч человек — как пишет Мазур, все жители подтопляемых территорий эвакуируются либо уже эвакуированы в них.

Сезон весеннего паводка в сибирских регионах проходит неспокойно: ранее в Томске было объявлено штормовое предупреждение из-за начала ледохода на реке Томь, а в Юргинском муниципальном округе Кузбасса в результате затора на реке Томь в деревне Пятково произошло подтопление порядка 30 жилых и 10 дачных домов. Позже стало известно, что из-за паводка МЧС пришлось эвакуировать детей из санатория под Томском, а в минувшую пятницу в двух районах Томской области объявили режим ЧС.