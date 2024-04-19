Жителей района в Кузбассе готовят к возможной эвакуации из-за паводка

Ольга Степанова
 
Жителей района в Кузбассе готовят к возможной эвакуации из-за паводка
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В результате обильных осадков и интенсивного таяния снега в лесу  повышается уровень воды рек в черте Таштагольского района Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Просим жителей домов на прибрежной территории позаботиться о сохранности имущества: по возможности поднять наверх бытовую технику, ковры и т. д.; вывести автомобили на незатопляемую территорию. Также позаботьтесь о безопасности своих домашних животных. Подготовить документы, вещи первой необходимости, лекарства, которые принимаете постоянно», — говорится в сообщении.

Граждан также призывают по возможности определить место временного размещения у родных или знакомых, а если такой возможности нет, быть готовым к отправке в пункт временного размещения.

На прошлой неделе мы сообщали о том, что из-за ледового затора на реке Мрассу затопило село Усть-Кабырза Таштагольского района. Вода сносила постройки и топила животных, а в домах пропало электричество.

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