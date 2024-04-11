МЧС эвакуирует детей из томского санатория из-за паводка

Из санатория «Заповедное», расположенного в районе сёл Вершинино и Батурино в Томской области, в связи с паводком эвакуировано 18 детей, а также готовятся к эвакуации 11 детей из лицея имени Авдзейко (Синий Утес). Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Мазур.

«Задействовали снегоболотоход для эвакуации людей. 54 жителя уже доставили в пункты временного размещения. Перелиты участки дорог Вершинино – Яр и Батурино – Казанка. Движение транспорта на них закрыто. Вместе с МЧС, органами внутренних дел, дорожными службами продолжаем мониторинг ситуации в онлайн-режиме», — говорится в сообщении.

Напомним, что вчера, 10 апреля, в Томске объявили штормовое предупреждение в связи с началом ледохода. Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Юргу из-за подтоплений в результате затора на реке Томь направлена группа спасателей МЧС.