МЧС эвакуирует детей из томского санатория из-за паводка

Ольга Степанова
 
МЧС эвакуирует детей из томского санатория из-за паводка
Фото из телеграм-канала Владимира Мазура

Из санатория «Заповедное», расположенного в районе сёл Вершинино и Батурино в Томской области, в связи с паводком эвакуировано 18 детей, а также готовятся к эвакуации 11 детей из лицея имени Авдзейко (Синий Утес). Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Мазур.

«Задействовали снегоболотоход для эвакуации людей. 54 жителя уже доставили в пункты временного размещения. Перелиты участки дорог Вершинино – Яр и Батурино – Казанка. Движение транспорта на них закрыто. Вместе с МЧС, органами внутренних дел, дорожными службами продолжаем мониторинг ситуации в онлайн-режиме», — говорится в сообщении.

Напомним, что вчера, 10 апреля, в Томске объявили штормовое предупреждение в связи с началом ледохода. Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Юргу из-за подтоплений в результате затора на реке Томь направлена группа спасателей МЧС.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  