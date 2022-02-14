На прошедших выходных губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вместе с семьей посетил Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) и поблагодарил руководство и артистов учреждения за исполнение «Реквиема» в память погибших горняков и спасателей на шахте «Листвяжная». В интервью «Континенту Сибирь» глава региона рассказал о культурном развитии Кузбасса, об отношении к новосибирскому театру и совместных планах.

— Сергей Евгеньевич, вы в первый раз в Новосибирском театре оперы и балета?

— Да, я в первый раз, нам провели замечательную экскурсию. Я восхищен историей театра, людьми, которые его построили, самим размером здания — это, конечно, очень впечатляюще.

— 8 декабря на большой сцене Новосибирского театра оперы и балета был исполнен «Реквием» Джузеппе Верди в память о погибших горняках и спасателях на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. В продолжение этого значимого проекта возникло ли у вас, как руководителя Кузбасса, желание совместно что-то реализовать с НОВАТом?

— В первую очередь я хочу сказать слова благодарности Владимиру Абрамовичу Кехману и всему коллективу театра оперы и балета за то, как театр 8 декабря почтил память погибших шахтеров и горноспасателей. Это было очень впечатляюще. «Реквием» в исполнении солистов, хора и оркестра Новосибирского театра оперы и балета посмотрели более 5 миллионов человек, охват был колоссальным. «Реквием» отразился в сердцах многих людей. Огромное спасибо за это!

Но и мы в Кузбассе строим свой театр оперы и балета. И опера, и балет — это достаточно сложное искусство, к нему надо готовить, и готовить надо особенно молодежь. Поэтому пока у нас есть время на строительство, наши планы — отправлять в Новосибирский театр оперы и балета детей, чтобы они посещали детские постановки, смотрели спектакли, организованные специально для них — удобные для восприятия. Мы должны заранее растить нового театрала в большом смысле этого слова. Свозим в театр детей погибших и пострадавших шахтеров и горноспасателей, а потом начнем присоединять к проекту и других детей из Кузбасса.

Я думаю, что такая совместная работа — это не только обмен, знаниями, но и выращивание «новых людей». Это огромный вклад в воспитание нашей молодежи. Я очень признателен за такую работу. И как только наш театр построят, у нас уже будут свои театралы: маленькие, большие, которые с удовольствием будут ждать его открытия. Они будут смотреть на красоту НОВАТа, пропитываться ею, и ждать, когда же так будет и у нас. Но несмотря на то, что у нас в Кемерове будет построен свой театр оперы и балета, те, кто побывают здесь, обязательно будут ездить и в новосибирский театр и смотреть его представления.

Сегодня гид во время прогулки по городу рассказала нам, что уже двадцать лет знакома с одной женщиной из Москвы, которая регулярно, два раза в год, приезжает на постановки Новосибирского театра оперы и балета. И на вопрос, почему она летает именно сюда, объяснила, что объездила все театры оперы и балета в мире — большая театралка, судя по всему, но НОВАТ для нее стал самым любимым. Два раза в год обязательно приезжает в НОВАТ. Двадцать лет подряд — представляете? Если раньше надо было приезжать в город заранее или просить, чтобы гид купил ей билеты, то теперь все приобретается дистанционно. Однако все равно, когда она в Новосибирске, обязательно звонит гиду и благодарит за то, что познакомила с этим театром, выпивает чашку кофе и с восторгом говорит об очередной постановке, которая готовится в НОВАТе.

— Сергей Евгеньевич, а вы театрал? У вас самого возникло желание побывать здесь на спектаклях?

— Да, очень. Приеду сюда еще. Только сейчас я начал погружаться и ещё не напитался всеми эмоциями, но уже в полном восторге.

— А своим коллегам — губернаторам других сибирских территорий — посоветуете побывать в Новосибирском театре оперы и балета?

— Надо обязательно сюда приехать, это точно. Я думаю, что мы в театре сделаем совместное большое мероприятие. Здесь празднуется День Победы, и мне рассказали, как он был проведен в первый раз, как театр заработал через два дня после 9 мая 1945 года, что затем стало традицией — отмечать памятную дату в НОВАТе. Это замечательное мероприятие, и я думаю, что на нем надо обязательно побывать.

Однако театр мог бы также быть площадкой для обсуждения развития искусства в Сибирском федеральном округе, центром проведения семинаров на высоком уровне, фестивалей. Культура возвышает и объединяет людей. Не зря ведь через четыре года после гражданской войны в России было принято решение о строительстве такого амбициозного театра. У нас, в Кузбассе, сразу после войны начали возводить КМК (Кузнецкий металлургический комбинат — «Континент Сибирь»), а с ним и театры. Всё строили сразу, так как понимали, что быстрое развитие без культуры невозможно. Если вы хотите динамичного экономического роста, вы обязаны развивать культуру. Одно взаимосвязано с другим. Культура, спорт, образование — условие сильной экономики. Нельзя изменить последовательность — пытаться сначала построить экономику, откладывая культуру на потом. Так ничего не получится.

— Спасибо. Мы в «Континенте Сибирь» будем рады опубликовать ваш отзыв о спектакле, если в один из следующих приездов вам удастся побывать в театре и возникнет желание поделиться впечатлениями!